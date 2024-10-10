scorecardresearch
लंदन से दिल्ली आ रही Vistara की फ्लाइट में टॉयलेट पेपर पर धमकी, फिर हुआ ये...

विस्तारा ने घटना पर एक बयान जारी करते हुए कहा, "9 अक्टूबर को लंदन से दिल्ली आ रही विस्तारा फ्लाइट UK 018 में सुरक्षा संबंधी चिंता पैदा हुई। प्रोटोकॉल के अनुसार, इस मामले की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दी गई और विमान को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित लाया गया। फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।"

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 10, 2024 07:58 IST
Vistara
Threatening letter in Vistara plane (File photo)

लंदन से दिल्ली की विस्तारा फ्लाइट (UK 018) में एक अनोखी घटना सामने आई। स्वच्छता जांच के दौरान, एक यात्री ने विमान के बाथरूम में एक टिशू पेपर पर लिखी धमकी देखी। यात्री ने तुरंत फ्लाइट अटेंडेंट को इसकी सूचना दी, जिससे विमान में सवार यात्रियों के बीच हलचल मच गई।

विस्तारा का बयान

तीन घंटे तक चली जांच

विस्तारा ने बताया कि विमान को अलग स्थान पर ले जाकर सुरक्षा की जांच की गई। यह प्रक्रिया करीब तीन घंटे तक चली। विस्तारा ने स्पष्ट किया कि उनके लिए यात्रियों, पायलटों और विमान की सुरक्षा सर्वोपरि है और वे संबंधित अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं।

धमकी निकली झूठी

सुरक्षा जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि यह एक अफवाह थी। सुरक्षा विशेषज्ञों ने सभी संभावित खतरों की गहन जांच की और इसे एक झूठी धमकी करार दिया। हालांकि, इस घटना के बाद यात्रियों और उनके परिवारों के बीच तनाव था, लेकिन विस्तारा की त्वरित प्रतिक्रिया ने स्थिति को नियंत्रित किया।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 10, 2024