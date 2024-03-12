scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारफरवरी 2024 में LIC का ग्रुप प्रीमियम दोगुना हुआ, कुल प्रीमियम 67% बढ़ा

फरवरी 2024 में LIC का ग्रुप प्रीमियम दोगुना हुआ, कुल प्रीमियम 67% बढ़ा

Ankur Tyagi
new delhi ,UPDATED: Mar 12, 2024 14:45 IST
lic

LIC का ग्रुप प्रीमियम 2023 के 7,434.27 करोड़ रुपये से दोगुना होकर फरवरी 2024 में 14,914.98 करोड़ रुपये हो गया, 
जबकि कुल प्रीमियम फरवरी 2023 के 11,879.49 करोड़ रुपये से 67.48% बढ़कर फरवरी 2024 में 19,896.01 करोड़ रुपये हो गया।


फरवरी 2024 में, एलआईसी ने समूह वार्षिक नवीकरणीय प्रीमियम और व्यक्तिगत प्रीमियम में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, 
जिसमें क्रमशः 36.10% और 11.69% की वृद्धि देखी गई। वित्त वर्ष 24 के पहले 11 महीनों के लिए एकत्र किया गया समूह वार्षिक नवीकरणीय प्रीमियम 127.46% बढ़कर 1,577.35 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी महीने के दौरान एकत्र 693.47 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 24 के पहले 11 महीनों के लिए एकत्रित व्यक्तिगत प्रीमियम 48,548.24 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में एकत्र किए गए 48,283.13 करोड़ रुपये से 0.55% अधिक है।

फरवरी में पुलिस/योजनाओं की संख्या 2,379 से 10.93% बढ़कर 2,639 हो गई। फरवरी 2024 में, 
एलआईसी ने व्यक्तिगत प्रीमियम और समूह वार्षिक नवीकरणीय प्रीमियम में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जिसमें क्रमशः 6.34% की वृद्धि हुई।

FY24 के पहले 11 महीनों के लिए, समूह वार्षिक नवीकरणीय प्रीमियम पिछले वर्ष की इसी अवधि में 26,679 से 3.90% बढ़कर 27,719 हो गया।

फरवरी 2024 बनाम फरवरी 2023

• फरवरी 2024 में, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए एलआईसी की पॉलिसियाँ और योजनाएँ कुल 17,15,467 तक पहुँच गईं, 
जो पिछले वर्ष के इसी महीने में दर्ज की गई 16,13,178 पॉलिसियों और योजनाओं की तुलना में 6.34% की वृद्धि दर्शाती हैं।

• समूह के वार्षिक नवीकरणीय प्रीमियम खंड के लिए, फरवरी 2024 में पॉलिसियों और योजनाओं की संख्या 2,639 थी, जो फरवरी 2023 में रिपोर्ट की गई 2,379 पॉलिसियों और योजनाओं से 10.93% की वृद्धि है।

• फरवरी 2024 में सभी श्रेणियों में पॉलिसियों की कुल संख्या में 6.34% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष के इसी महीने में रिपोर्ट की गई 16,16,048 पॉलिसियों की तुलना में कुल 17,18,560 पॉलिसियों तक पहुंच गई।

अप्रैल 2023 - फरवरी 2024 के बीच

• एलआईसी का व्यक्तिगत प्रीमियम संग्रह 48,548.24 करोड़ रुपये रहा।

• एलआईसी के पास व्यक्तिगत श्रेणी के तहत पॉलिसियों की कुल संख्या 1,62,97,313 है।

• समूह के वार्षिक नवीकरणीय खंड में नीतियों और योजनाओं में 3.90% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 26,679 से 27,719 तक पहुंच गई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 12, 2024