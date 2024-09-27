LIC ने इस सरकारी कंपनी के बेच डाले शेयर, एक साल में कर चुकी है पैसा डबल

देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), अच्छे स्टॉक चुनने के लिए जानी जाती है। कंपनी न सिर्फ अपने इंश्योरेंस बिजनेस से कमाई करती है बल्कि स्टॉक में इन्वेस्मेंट के जरिए भी मुनाफा कमाती है। जिसके चलते बड़ी संख्या में निवेशक LIC के किसी स्टॉक में एंट्री और एग्जिट पर ध्यान रखते हैं।

अब खबर है कि LIC ने सरकारी कंपनी Mahanagar Gas Ltd (MGL) में अपनी हिस्सेदारी 2.09% घटा दी है। ये कदम पिछले दो हफ्तों के दौरान उठाया गया है। कंपनी के जरिए की गई फाइलिंग के मुताबिक LIC की MGL में इक्विटी हिस्सेदारी 12 से 26 सितंबर के बीच 9.03% से घटकर 6.94% हो गई। इस हिसाब से 20,64,972 शेयरों की बिक्री हुई है, जिससे LIC की कुल हिस्सेदारी 89,19,236 शेयरों से घटकर 68,54,264 शेयर हो गई है।

Mahanagar Gas Ltd के शेयरों की चाल देखें तो पिछले एक साल में ये स्टॉक पैसा डबल कर चुका है। वहीं 6 महीने में 41 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

रिजल्ट्स

LIC ने नंबर्स को देखें तो जून 2024 तिमाही में 10% की बढ़ोतरी के साथ ₹10,461 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल ₹9,544 करोड़ था। LIC की कुल आय ₹2,10,910 करोड़ से बढ़कर ₹1,88,749 करोड़ हो गई। पहले साल के प्रीमियम ₹7,470 करोड़ से बढ़कर ₹6,811 करोड़ हो गए और रेन्यूएबल प्रीमियम ₹56,429 करोड़ से बढ़कर ₹53,638 करोड़ हो गए।

निवेशों से होने वाली नेट इनकम में भी सुधार हुआ है, जो ₹96,183 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि पहले यह ₹90,309 करोड़ थी। LIC का सॉल्वेंसी मार्जिन पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 1.89% से बढ़कर 1.99% हो गया। हालांकि, नए बिजनेस के प्रीमियम 24.7% की बढ़ोतरी के साथ ₹58,470 करोड़ तक पहुंच गए, जो कि बाजार के अनुमान ₹57,441 करोड़ से बेहतर था।