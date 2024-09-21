Leela Hotels IPO: होटल सेगमेंट में देश का सबसे बड़ा IPO आ रहा है

शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में तमाम कंपनियां IPO के जरिए इस मौके को भुनाने में लगे हुए हैं। रेन्यूएबल, नॉन बैंकिंग कंपनियों के IPO के बाद अब भारत के दिग्गज होटल का IPO आने की तैयारी में है। Leela Palaces, Hotels and Resorts चलाने वाली कंपनी Schloss Bangalore ने IPO के लिए ड्राफ्ट फाइल कर दिया है।

लग्जरी होटल चेन लीला पैलेसेज, होटल्स एंड रिसॉर्ट्स अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO लाने की तैयारी कर रही है। IPO के लिए कंपनी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानि SEBI के पास ड्राफ्ट पेपर्स यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) फाइल कर दिया है।

Schloss Bangalore करीब 5 हजार करोड़ रुपये का जुटाने की योजना पर काम कर रही है। अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय शेयर बाजार में होटल सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। लीला पैलेसेज को साल 1986 में सीपी कृष्णन नायर ने शुरू किया था। वर्तमान में इसका मालिकाना हक ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट के पास है।

Schloss 30 अरब रुपये के नए शेयर जारी कर रहा है, जबकि शेयरधारक प्रोजेक्ट बैलेट बैंगलोर होल्डिंग्स (DIFC), जो ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट का एक सहयोगी है, 20 अरब रुपये के शेयर बेच रहा है। लग्जरी होटल चलाने वाली इस कंपनी में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने निवेश किया हुआ है। मार्च 2019 में कनाडा की ब्रुकफील्ड ने जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से दिल्ली, बेंगुलुरु, उदयपुर और चेन्नई में लीला पैलेसेज की 4 संपत्तियों को 3,950 करोड़ रुपए में खरीदा था। कंपनी अभी देश के 10 शहरों में 12 होटल चला रही है. कंपनी की योजना 2028 तक 8 नए होटल खोलने की है।

श्लॉस के कंसोलिडेटेड सालाना नुकसान वित्त वर्ष 2024 के मार्च में 616.8 मिलियन रुपये से घटकर 21.3 मिलियन रुपये हो गए हैं। Revenue per available room (RevPAR), जो होटल मालिकों और ऑपरेटरों के लिए एक प्रमुख मेट्रिक है, वित्त वर्ष 2024 के मार्च में सालाना आधार पर लगभग 23% बढ़कर 9,592 रुपये हो गया। भारत के हॉस्पिटैलिटी मार्केट का अनुमान है कि साल 2024 में 24.6 अरब डॉलर से बढ़कर 2029 तक 31 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।

ये बैंक मैनेज करेंगे मेगा IPO

लीला होटल्स के IPO को मैनेज करने के लिए 11 इन्वेस्टमेंट बैंक हायर किए गए हैं। इनमें उनमें कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेएम फाइनेंशियल, बोफा सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टेनली, जेपी मॉर्गन, एक्सिस कैपिटल, सिटी, ICICI सिक्योरिटीज, आईआईएफएल कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल और SBI कैप्स शामिल हैं।