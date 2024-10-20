11 रुपये का स्टॉक बना नोट छापने की मशीन! 3 महीने में किया पैसा डबल

एक ऐसा स्टॉक जो निवेशकों के लिए नोट छापने की मशीन बन गया। इस स्टॉक में बेहद वक्त में जबरदस्त तेजी देखी गई है। इस 11 रुपए के शेयर ने निवेशकों का पैसा एक साल में 5 गुना बढ़ा दिया है।

इस कंपनी का नाम LCC Infotech Ltd है। मौजूदा भाव स्टॉक का करीब 11 रुपये है। एक साल पहले इस स्टॉक की कीमत करीब 1.65 रुपए के आसपास थी। वहां से इसने निवेशकों को करीब 565 प्रतिशत का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। वहीं 6 महीने में भी इसका रिटर्न 477 प्रतिशत स्टॉक भागा है। इतना ही नहीं पिछले कई दिनों से इसमें लगातार अपर सर्किट देखा जा रहा है।

एक लाख के निवेश पर कितना बनता?

एक साल पहले इसके शेयर की कीमत मात्र 1.65 रुपये थी। अगर आपने एक साल पहले इसमें एक लाख रुपये का निवेश किया होता तो आप सीधा 6.65 लाख रुपये हो गई होती। यानि आपको सीधा 5.65 लाख रुपये का फायदा हो गया होता। फर्ज कीजिए, अगर आपने 3 महीने पहले इसमें 1 लाख रुपये निवेश किए होते तो इनकी वैल्यू दो लाख रुपये से ज्यादा हो चुकी होती।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

कंपनी में किसकी कितनी हिस्सेदारी है देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 45.84 प्रतिशत है। वहीं विदेशी निवेशकों यानि FIIs की हिस्सेदारी 0.25 प्रतिशत है। वहीं पब्लिक की सबसे ज्यादा होल्डिंग 53.82 प्रतिशत है। Trailing 12 Months (TTM) की बात की जाए तो कंपनी की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 52 प्रतिशत रही है। हालांकि ROE (-1.89%) और ROCE (-1.61 %) है।

जरूरी बातें

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी की सेल्स महज 0.02 करोड़ रही है यानि साल दर साल के हिसाब से 98.16 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। इस दौरान कंपनी घाटे में ही रही है।

EBITDA यानि कामकाजी मुनाफा भी नेगेटिव रा है।कंपनी का मार्केट कैप 117 करोड़ रुपये है।

क्या करती है कंपनी?

यह कंपनी एजुकेशन से जुड़ी है। इसकी स्थापना साल 1985 में हुई थी। यह स्किल से जुड़े कई तरह के कोर्स कराती है। इनमें सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और एडवांस डिप्लोमा कोर्स शामिल हैं। कंपनी कारोबार से जुड़े भी कई कोर्स कराती है। इसके 100 से ज्यादा कोर्स हैं। सारे कोर्स ऑनलाइन हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।