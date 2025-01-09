Laxmi Dental IPO खुल रहा है अगले हफ्ते, प्राइस बैंड से लेकर वित्तीय सेहत की जानिए डिटेल्स

scorecardresearch
नए साल में अब तक 4 IPO शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुके हैं। जिसमें से 3 IPO की अच्छी लिस्टिंग हुई है। इसमें SME और मेनबोर्ड IPO शामिल है। ऐसे में Laxmi Dental भी IPO बाजार में दस्तक देने जा रहा है। आइये इससे जुड़ी तमाम डिटेल्स जानते हैं। 

NEW DELHI,UPDATED: Jan 9, 2025 08:00 IST
The eye care chain had filed its draft IPO papers with the Securities and Exchange Board of India on September 27 last year.
The eye care chain had filed its draft IPO papers with the Securities and Exchange Board of India on September 27 last year.

IPO से जुड़ी अहम तारीख

कब खुलेगा - 13 जनवरी 2025
कब बंद -    15 जनवरी 2025
अलॉटमेंट - 16 जनवरी 2025
लिस्टिंग - 20 जनवरी 2025

IPO से जुड़ी जरूरी डिटेल्स

प्राइस बैंड - ₹407 to ₹428 प्रति शेयर
लॉट साइज - 33 शेयर्स
कुल इश्यू साइज - 1.63 करोड़ 
प्रमोटर्स की हिस्सेदारी
प्री इश्यू प्रमोटर्स होल्डिंग - 46.56 प्रतिशत

बिजनेस मॉडल
साल 2004 में शुरु हुई कंपनी का डेंटल प्रोडक्ट्स से जुड़ा बिजनेस है। कंपनी Custom crowns और Bridges डेंटल आइटम्स ऑफर करती है। जिसका मतलब दांतों को रिप्लेस करना, डैमेज दांतों को प्रोटेक्ट करना, बच्चों के दांतो से जुड़े प्रोडक्ट्स और थर्मोफ़ॉर्मिंग शीट जिसमें 3D प्रिंटिंग के बिजनेस से जुड़ी हुई है। 

फाइनेशियल्स
मार्च 2022 में एसेट्स 102 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2024 तक 158 करोड़ हो चुका हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) मार्च 2022 में नेगेटिव 18 करोड़ था, जो सितंबर 2024 में 22 करोड़ पॉजिटिव हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानि ROE को देखें तो 78 प्रतिशत रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
