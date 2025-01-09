Laxmi Dental IPO खुल रहा है अगले हफ्ते, प्राइस बैंड से लेकर वित्तीय सेहत की जानिए डिटेल्स

नए साल में अब तक 4 IPO शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुके हैं। जिसमें से 3 IPO की अच्छी लिस्टिंग हुई है। इसमें SME और मेनबोर्ड IPO शामिल है। ऐसे में Laxmi Dental भी IPO बाजार में दस्तक देने जा रहा है। आइये इससे जुड़ी तमाम डिटेल्स जानते हैं।

IPO से जुड़ी अहम तारीख

कब खुलेगा - 13 जनवरी 2025

कब बंद - 15 जनवरी 2025

अलॉटमेंट - 16 जनवरी 2025

लिस्टिंग - 20 जनवरी 2025

IPO से जुड़ी जरूरी डिटेल्स

प्राइस बैंड - ₹407 to ₹428 प्रति शेयर

लॉट साइज - 33 शेयर्स

कुल इश्यू साइज - 1.63 करोड़

प्रमोटर्स की हिस्सेदारी

प्री इश्यू प्रमोटर्स होल्डिंग - 46.56 प्रतिशत

बिजनेस मॉडल

साल 2004 में शुरु हुई कंपनी का डेंटल प्रोडक्ट्स से जुड़ा बिजनेस है। कंपनी Custom crowns और Bridges डेंटल आइटम्स ऑफर करती है। जिसका मतलब दांतों को रिप्लेस करना, डैमेज दांतों को प्रोटेक्ट करना, बच्चों के दांतो से जुड़े प्रोडक्ट्स और थर्मोफ़ॉर्मिंग शीट जिसमें 3D प्रिंटिंग के बिजनेस से जुड़ी हुई है।

फाइनेशियल्स

मार्च 2022 में एसेट्स 102 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2024 तक 158 करोड़ हो चुका हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) मार्च 2022 में नेगेटिव 18 करोड़ था, जो सितंबर 2024 में 22 करोड़ पॉजिटिव हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानि ROE को देखें तो 78 प्रतिशत रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।