21 नवंबर को खुलेगा Lamosaic India का IPO, पढ़ें इश्यू से जुड़ी हर जानकारी

Pawan Kumar Nahar
Delhi,UPDATED: Nov 18, 2024 16:20 IST

Lamosaic India का IPO गुरुवार 21 नवंबर को खुलेगा और इश्यू के लिए मंगलवार 26 नवंबर तक बोली लगाई जा सकती है. कंपनी ने अपने IPO के लिए 200 रुपये के भाव तय किया है. निवेशकों कम-से-कम 600 शेयरों की बोली लगानी होगी. बता दें कि Lamosaic India का IPO एक SME इश्यू है.

जनवरी 2020 में शुरू हुई Lamosaic India कई हार्डवेयर और घर सजावट के ई प्रोडक्ट्स का कारोबार करती है, जिसमें फ्लश डोर, लैमिनेट, एक्रिलिक शीट, प्रिंटिंग पेपर और प्लाईवुड आदि शामिल है. सितंबर 2023 में कंपनी ने कारोबार का विस्तार करते हुए मुंबई के चेंबूर में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की थी.

Lamosaic India अपने IPO के जरिए 61.20 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें कुल 30.60 लाख फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे. कंपनी ने 50 फीसदी शेयर रिटेल निवेशकों के लिए निर्धारित किए हैं, जबकि अन्य निवेशकों के लिए शेष 50 फीसदी शेयर आरक्षित किए गए हैं. इश्यू से होने वाली आय का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, कामकाजी पूंजी की जरूरतों, ग्रोथ योजनाओं और कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा.

Lamosaic India के IPO में रिटेल निवेशक केवल एक लॉट यानी 600 शेयरों के लिए ही बोली लगा सकते हैं. एक लॉट के लिए उन्हें 1.2 लाख रुपये की बोली लगानी होगी. अन्य निवेशकों को कम-से-कम दो लॉट यानी 1,200 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी, जिसकी कीमत 2.4 लाख रुपये होगी.

सितंबर 30, 2024 को खत्म हुई छमाही तक Lamosaic India का मुनाफा 10.76 करोड़ रुपये रहा, जबकि इस दौरान रेवेन्यू 72.87 करोड़ रुपये आया. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने 8.23 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जबकि इसका रेवेन्यू 55.66 करोड़ रुपये रहा. कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 206.75 करोड़ रुपये का है.

Lamosaic India के लिए IPO की लीड मैनेजर Inventure Merchant Banker Services है, जबकि इश्यू के लिए Kfin Technologies को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है. SVCM Securities इश्यू की मार्केट-मेकर है. कंपनी के शेयर 29 नवंबर, शुक्रवार को NSE के SME एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है.
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
