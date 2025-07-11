scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारमहाराष्ट्र सरकार से मिला 64 करोड़ के दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट, शेयर पर बनाए रखें नजर

महाराष्ट्र सरकार से मिला 64 करोड़ के दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट, शेयर पर बनाए रखें नजर

Krystal Integrated Services के शेयर फोकस में है। कंपनी को महाराष्ट्र सरकार से 64 करोड़ रुपये का दो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 11, 2025 13:41 IST
Krystal Integrated Services share price
Krystal Integrated Services share price

शेयर बाजार के निवेशकों को क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड के शेयर पर नजर रखनी चाहिए। दरअसल, कंपनी को महाराष्ट्र सरकार से दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। कंपनी को Maharashtra Tourism Development Corporation (MTDC) और Maha Mumbai Metro Operation Corporation Ltd (MMMOCL) से ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ₹63.93 करोड़ है।

शुक्रवार के कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर 668.20 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। शेयर में पिछले एक महीने में 9 फीसदी की तेजी आई है। 

इन दो जगह पर तैनात करने हैं कर्मचारी

8 जुलाई 2025 को क्रिस्टल सर्विसेज को मुंबई मेट्रो से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी मेट्रो स्टेशनों पर स्टेशन अटेंडेंट यानी स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी तैनात करेगी। ये काम कंपनी को ₹31.55 करोड़ में मिला है और ये काम 3 साल तक चलेगा।

2 जुलाई को कंपनी को महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MTDC) से भी काम मिला। इसके तहत कंपनी को राज्य के अलग-अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पर कुशल और अकुशल कर्मचारी देने हैं। इस काम की कीमत करीब ₹32.38 करोड़ है और ये भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है।

FY25 में मुनाफा और बिक्री में जबरदस्त ग्रोथ

FY25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 28% बढ़कर ₹63 करोड़ पहुंच गया, जबकि FY24 में यह ₹49 करोड़ था।
वहीं कंपनी की बिक्री 18.67% की बढ़ोतरी के साथ ₹1,213 करोड़ रही, जो पिछले साल ₹1,022 करोड़ थी।

मार्च 2025 तक कंपनी में FII की हिस्सेदारी 2.09% और DII की हिस्सेदारी 3.78% ती

क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज के बारे में

क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज साल 2000 में शुरू हुई। यह कंपनी हाउसकीपिंग, प्लंबिंग, सिक्योरिटी, पेस्ट कंट्रोल या मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, गोदाम और एयरपोर्ट मैनेजमेंट जैसी सर्विस देती है। यह भारत की उन गिनी-चुनी कंपनियों में से है जो इतने एक्सपेंड सर्विस मैनेजमेंट सॉल्यूशन एक ही प्लेटफॉर्म पर देती हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 11, 2025