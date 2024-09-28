scorecardresearch
Ex-Dividend Date: KPI Green Energy समेत 9 कंपनियों ने खोला खजाना, निवेशकों के लिए बंपर डिविडेंड का एलान

शेयर मार्केट के निवेशक इस आने वाले हफ्ते में KPI Green Energy, Accelya Solutions India, Godawari Power और ADS Diagnostic जैसी कंपनियों पर करीबी नज़र रखेंगे। इसलिए क्योंकि ये कंपनियां निवेशकों की जेब भरने जा रही हैं।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 28, 2024 14:15 IST
Most of these stocks will also have record dates for dividends i.e. the date which will be used for determining shareholders eligible for the dividend payments. 

शेयर मार्केट के निवेशक इस आने वाले हफ्ते  में KPI Green Energy, Accelya Solutions India, Godawari Power और ADS Diagnostic जैसी कंपनियों पर करीबी नज़र रखेंगे। इसलिए क्योंकि ये कंपनियां निवेशकों की जेब भरने जा रही हैं। कुल 9 कंपनियों के स्टॉक अगले पांच दिनों में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे। इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स के लिए रिकॉर्ड डेट भी होगी, यानि वो तारीख जो डिविडेंड भुगतान के लिए योग्य शेयरधारकों को तय करने के लिए उपयोग की जाएगी।

जो स्टॉक्स सोमवार, 30 सितंबर 2024 को एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे
ADS Diagnostic Ltd. (Rs. - 1.20)

Integrated Industries के शेयर 1 अक्टूबर, 2024 को एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि कंपनी ने इक्विटी शेयरों का sub-division/split एलान किया है। एक्सचेंजों पर उपलब्ध तारीखों के मुताबिक, कंपनी प्रत्येक ₹10 के फेस वैल्यू के एक इक्विटी शेयर के लिए ₹1 के 10 इक्विटी शेयरों का विभाजन करेगी। इसके अलावा, Diligent Industries Ltd. की Extraordinary General Meeting  (EGM) 1 अक्टूबर, 2024 को होगी।


जो स्टॉक्स शुक्रवार, 4 अक्टूबर 2024 को एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे
Accelya Solutions India Ltd  (Rs.- 40), KPI Green Energy Ltd (₹- 0.20), Godawari Power and Ispat ltd, (स्टॉक स्प्लिट Rs.5/- to Rs.1/-) होगा। इसके अलावा, Real Eco-Energy shares के शेयर 4 अक्टूबर को एक्स-डेट पर ट्रेड करना शुरू करेंगे, कंपनी के स्टॉक स्प्लिट की घोषणा के बाद, जिसमें 1 पेड-अप इक्विटी शेयर को ₹10 के फेस वैल्यू के 5 पेड-अप इक्विटी शेयरों में बदला जाएगा, जिसकी फेस वैल्यू ₹2 होगी।

इतना ही नहीं बल्कि Shikhar Leasing And Trading Limited ने अपने शेयरों का 3:1 अनुपात में बोनस इश्यू घोषित किया है, जिसके शेयर 4 अक्टूबर, 2024 को एक्स-बोनस पर ट्रेड होंगे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
harsh verma
Sep 28, 2024