Kotak Mahindra Bank Share 9 फीसदी उछले, ब्रोकरेज ने बताया स्टॉक 'खरीदें या बेचें'

हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली है। दोनों स्टॉक एक्सचेंज बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे है। इस कारोबार के बीच कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर (Kotak Mahindra Bank Share) 9 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए है। आज शेयर 1757.55 रुपये के भाव पर ओपन हुए थे। 10.20 बजे कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर 9.43 फीसदी यानी 165.85 रुपये चढ़कर 1,924.45 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

advertisement

शेयर में क्यों आई तेजी

कोटक महिंद्रा बैंक ने तीसरी तिमाही के नतीजों का एलान किया है। बैंक ने दिसंबर को समाप्त हुई तिमाही में शानदार ग्रोथ दर्ज की है। हेल्थ लोन, डिपॉजिट ग्रोथ में भी तेजी आई है। उम्मीद से अच्छे तिमाही नतीजों के बाद निवेशकों ने शेयर खरीदने में दिलचस्पी दिखाई

शेयर खरीदें या बेचें

ब्रोकरेज फर्म Nuvama ने कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर को लेकर नोट जारी किया। इस नोट में फर्म ने शेयर की रेटिंग को अपग्रेड करके ‘Buy’ कर दिया। वहीं शेयर प्राइस टारगेट को भी 1,615 रुपये से बढ़ाकर 2,040 रुपये कर दिया है।

शेयर का प्रदर्शन (Kotak Mahindra Bank Share Performance)

बीते छह महीने में बैंक के शेयर 9.31 फीसदी की तेजी आई। वहीं एक साल में बैंक के शेयर 7 प्रतिशत से अधिक चढ़ गए। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर का 52-वीक हाई 1,942.00 रुपये और 52-वीक लो 1,543.85 रुपये है। बैंक का एम-कैप 3.93 लाख करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।