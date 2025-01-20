scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारKotak Mahindra Bank Share 9 फीसदी उछले, ब्रोकरेज ने बताया स्टॉक 'खरीदें या बेचें'

Kotak Mahindra Bank Share 9 फीसदी उछले, ब्रोकरेज ने बताया स्टॉक 'खरीदें या बेचें'

तीसरी तिमाही के नतीजे के बाद Kotak Mahindra Bank Share में शानदार तेजी आई है। बैंक के शेयर 9 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। ब्रोकरेज फर्म Nuvama ने शेयर प्राइस टारगेट पर नोट जारी किया। आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 20, 2025 10:36 IST
KMB shares: Nuvama argued that Kotak Mahindra Bank is better positioned to face the current environment. The brokerage upgraded the stock to ‘Buy’ from ‘Reduce’ and suggested a target price of Rs 2,040 against Rs 1,615 earlier.

हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली है। दोनों स्टॉक एक्सचेंज बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे है। इस कारोबार के बीच कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर (Kotak Mahindra Bank Share) 9 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए है। आज शेयर 1757.55 रुपये के भाव पर ओपन हुए थे। 10.20 बजे कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर 9.43 फीसदी यानी 165.85 रुपये चढ़कर 1,924.45 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। 

शेयर में क्यों आई तेजी

कोटक महिंद्रा बैंक ने तीसरी तिमाही के नतीजों का एलान किया है। बैंक ने दिसंबर को समाप्त हुई तिमाही में शानदार ग्रोथ दर्ज की है। हेल्थ लोन, डिपॉजिट ग्रोथ में भी तेजी आई है। उम्मीद से अच्छे तिमाही नतीजों के बाद निवेशकों ने शेयर खरीदने में दिलचस्पी दिखाई 

शेयर खरीदें या बेचें

ब्रोकरेज फर्म Nuvama ने कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर को लेकर नोट जारी किया। इस नोट में फर्म ने शेयर की रेटिंग को अपग्रेड करके ‘Buy’ कर दिया। वहीं शेयर प्राइस टारगेट को भी  1,615 रुपये से बढ़ाकर 2,040 रुपये कर दिया है। 

शेयर का प्रदर्शन  (Kotak Mahindra Bank Share Performance)

बीते छह महीने में बैंक के शेयर 9.31 फीसदी की तेजी आई। वहीं एक साल में बैंक के शेयर 7 प्रतिशत से अधिक चढ़ गए। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर का 52-वीक हाई 1,942.00 रुपये और 52-वीक लो 1,543.85 रुपये है। बैंक का एम-कैप 3.93 लाख करोड़ रुपये है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
