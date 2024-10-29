आशीष कचोलिया के निवेश वाले इस स्टॉक में आई बंपर तेजी!

scorecardresearch
समुद्री और इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी Knowledge Marine & Engineering Works में अच्छी तेजी देखने को मिली। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 2 प्रतिशत तक उछल गया। पिछले 5 सालों में कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में 82 प्रतिशत की तेजी आईहै।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 29, 2024 16:56 IST
समुद्री और इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी Knowledge Marine & Engineering Works में अच्छी तेजी देखने को मिली। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक 2 प्रतिशत तक उछल गया। पिछले 5 सालों में कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में 82 प्रतिशत की तेजी आईहै।

स्टॉक में तेजी के पीछे कंपनी की ओर से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) से एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। लगभग 1,47,43,51,000 रुपये मूल्य के इस कॉन्ट्रैक्ट में गंगा नदी पर दो महत्वपूर्ण सेगमेंट का मैन्टेनेंस शामिल है। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के सुल्तानगंज-महेंद्रपुर (74 Km) और महेंद्रपुर-बाढ़ (71 Km) खंड का मैन्टेनेंस करना शामिल है। इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राथमिक दायरा ड्रेजिंग और नदी संरक्षण उपायों से जुड़ा है, जिससे जहाजों के लिए सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित किया जा सके।

दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया

आपको बता दें कि दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया के पास कंपनी के 3 लाख शेयर हैं। इसके अलावा कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 60.66% है। वहीं विदेशी निवेशकों (FIIs) की हिस्सेदारी 1.03% है। DIIs यानि घरेलू निवेशक की होल्डिंग 2.85% है। कंपनी का मार्केट कैप 1,900 करोड़ रुपये से अधिक है। मई 2024 तक कंपनी की ऑर्डर बुक 733 करोड़ रुपये है।

Knowledge Marine & Engineering Works मुख्य रूप से भारत में समुद्री जहाजों के स्वामित्व, किराए पर लेने के साथ-साथ मैनिंग, ऑपरेशन और टेक्निकल मैन्टेनेंस और समुद्री जहाजों और समुद्री बुनियादी ढांचे और संबद्ध कार्यों की मरम्मत/मैन्टेनेंस के बिज़नेस में लगी हुई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
