Share Price Target: मंगलवार 08 अप्रैल 2025 को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी के बीच आज हम आपके लिए एक ऐसा शेयर लेकर आए हैं जो शॉर्ट से मीडियम टर्म यानी 3-6 महीने में आपको बंपर कमाई करा कर देगा।

दरअसल आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ब्रोकरेज ने एक स्टॉक को पिक किया है जो 10% अपसाइड जा सकता है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस भी बताया है। Axis Securities ने जिस शेयर को पिक किया है उसका नाम है KEC International Ltd.

advertisement

KEC International Share Price Target

ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 742 रुपये का रखा है। ब्रोकरेज के मुताबिक यह शेयर अगले 3-6 महीने में 10% भाग सकता है।

Axis Securities ने अपने रिपोर्ट में कहा कि मजबूत ऑर्डर बुक, EBITDA मार्जिन में सुधार और आकृषक वैल्यूएशन के कारण इस शेयर में तेजी आएगी।

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 31 दिसंबर 2024 तक कंपनी का ऑर्डर बुक 37,440 करोड़ रुपये का है। 22,090 करोड़ रुपये के ऑर्डर इनफ्लो के साथ मिलकर यह अगले 18-24 महीनों के लिए मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ की संभावना प्रदान करता है।

ब्रोकरेज ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में कुल ऑर्डर प्राप्ति 24,600 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की तुलना में 36% की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है।

ब्रोकरेज ने कहा कि FY24-FY27E के दौरान रेवेन्यू 14%, EBITDA 30% और APAT CAGR 60% रहने की उम्मीद हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि स्टॉक वर्तमान में 15x और 13x FY26E/FY27E EPS पर कारोबार कर रहा है, जिसे हम उचित मानते हैं।

KEC International एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर EPC प्रमुख है जिसकी उपस्थिति विविध क्षेत्रों में है, जिसमें पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे, सिविल, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल और गैस पाइपलाइन और केबल शामिल हैं।

कंपनी वर्तमान में 30 से अधिक देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कर रही है और 110 से अधिक देशों में इसकी उपस्थिति है, जिसमें EPC प्रोजेक्ट के साथ-साथ टावरों और केबलों की आपूर्ति भी शामिल है।

KEC International Share Price

सुबह 11:13 बजे तक शयेर बीएसई पर 1.85% या 12.20 रुपये की तेजी के साथ 669.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.84% या 12.10 रुपये चढ़कर 669.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था।