रिजल्ट्स के बाद Jyothi Labs के शेयरों में 9% का उछाल

मंगलवार के कारोबार में Jyothi Labs के शेयरों में तेजी देखने को मिली। स्टॉक 8.84% बढ़कर 402.50 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस कीमत को ध्यान में रखते हुए, शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 411.30 रुपये से केवल 2.14% दूर था, जो कि 3 अक्टूबर, 2023 को देखा गया स्तर था। इस एफएमसीजी फर्म ने 30 सितंबर, 2023 को समाप्त दूसरी तिमाही में अपने कंसोलिडेटिड नेट प्रॉफिट में 59.1% की बढ़ोतरी के साथ 103.98 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की है। जबकि एक साल पहले की समान अवधि में ये 65.35 करोड़ रुपये था।

ज्योति लैब्स के प्रबंध निदेशक एमआर ज्योति ने कहा, "हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो में मांग स्थिर रही है। महंगाई के इस माहौल में एफएमसीजी उत्पादों की खपत पर लगातार दबाव बना रहा है। कंपनी के पास उजाला, मैक्सो, एक्सो, हेन्को, प्रिल और मार्गो जैसे ब्रांड हैं। ट्रेंडलाइन के आंकड़ों से पता चलता है कि शेयर का विश्लेषक लक्ष्य मूल्य 336 रुपये है, जो एक वर्ष में 16% की संभावित गिरावट का सुझाव देता है। इसका एक साल का बीटा 0.74 है, जो काउंटर पर कम अस्थिरता का संकेत देता है।