RIL Q4 FY25 Results and Dividend: आ गई बड़ी डेट! इस दिन आएंगे वित्तीय नतीजे, डिविडेंड का गिफ्ट भी मिलेगा?

RIL Q4 FY25 and Dividend: मार्केट कैप के लिहाज से शेयर बाजार की सबसे बड़ी और अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी Reliance Industries Ltd (RIL) ने आज Q4 रिजल्ट और डिविडेंड को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इसका अलावा कंपनी ने आगामी फंड रेज के बारे में भी जानकारी दी है।

RIL Q4 FY25 Result Date

कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगामी शुक्रवार 25 अप्रैल 2025 को जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) और वित्त वर्ष 25 के लिए स्टैंडअलोन और कंसोलिडेट वित्तीय नतीजों को जारी करने के लिए बैठक करेंगे।

RIL करेगी फंड रेज

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 25 अप्रैल की मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक या एक से अधिक ट्रांच में प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर लिस्टेड, सिक्योर्ड/अनसिक्योर्ड, रिडीमबल गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके पैसे जुटाने पर विचार करेंगे।

RIL Dividend 2025

कंपनी ने शेयरधारकों को आज बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि 25 अप्रैल की मीटिंग में ही बोर्ड मेंबर्स 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए डिविडेंड पर भी विचार करेंगे।

RIL Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार अगस्त 2024 में 10 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2023 में 9 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2022 में 8 रुपये का डिविडेंड, जून 2021 में 7 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2020 में 6.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।

RIL Share Price

कंपनी का शेयर गुरुवार 17 अप्रैल को बीएसई पर 2.90% या 35.90 रुपये चढ़कर 1274.55 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.72% या 33.70 रुपये की तेजी के साथ 1,273 रुपये पर बंद हुआ।

RIL Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीन में 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 1.5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 12 प्रतिशत से अधिक गिरा है। पिछले 3 साल में स्टॉक 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 126 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।