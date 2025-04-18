100 करोड़ की शाही सवारी! Yohan Poonawalla के पास हैं भारत की सबसे लग्जरी कारें
Yohan Poonawalla Car Collection में कुछ शाही कारों के साथ Amby Valley में शिरकत की, जिसने सबका ध्यान खींचा।
Billionaire Car Collection India: अगर भारत में लग्जरी कारों की बात हो और Yohan Poonawalla का नाम ना आए, तो बात अधूरी रह जाती है। मशहूर बिजनेसमैन और अरबपति Yohan Poonawalla अपने जबरदस्त कार कलेक्शन (Yohan Poonawalla Car Collection) के लिए जाने जाते हैं। इसमें करोड़ों की गाड़ियां शामिल हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ शाही कारों के साथ Amby Valley में शिरकत की, जिसने सबका ध्यान खींचा।
Rolls-Royce Phantom VIII EWB
Yohan Poonawalla के कलेक्शन में सबसे खास कार Rolls-Royce Phantom VIII EWB है। यह उनकी 22वीं Rolls-Royce है। इसमें 6.75 लीटर V12 पेट्रोल इंजन दिया गया है जो इसे बेहद पावरफुल बनाता है। इस कार की कीमत ₹22 करोड़ है।
Bentley Flying Spur W12 Speed
लग्जरी सेडान Bentley Flying Spur W12 Speed भी इनके कलेक्शन में है। इस कार में 6.0L W12 टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। रेड कलर में यह गाड़ी और भी रॉयल लगती है। इस रॉयल गाड़ी की कीमत ₹7 करोड़ है।
Mercedes-Benz SLS AMG
SLS AMG उन चुनिंदा कारों में से है जो अब भारत में कलेक्टर आइटम बन चुकी हैं। इसकी gullwing doors और दमदार डिजाइन इसे बेहद खास बनाते हैं। Yohan Poonawalla के Mercedes-Benz SLS AMG की कीमत ₹2.58 करोड़ है।
Land Rover Defender
Yohan Poonawalla के पास है Defender 110, जो इस सीरीज़ की 5-डोर SUV है। इसके अलावा उनकी विंटेज कलेक्शन में 1951 Defender Series 1 भी शामिल है। Land Rover Defender की कीमत ₹1.05 करोड़ है।
Ferrari, Maybach और Vintage Beauties
Yohan Poonawalla के गैराज में Ferrari 458, Ferrari 488, Mercedes-Maybach S680 जैसी सुपर लग्जरी कारें भी मौजूद हैं। इनके अलावा उनकी विंटेज कार कलेक्शन में भी कई rare classics मौजूद हैं, जो किसी म्यूजियम से कम नहीं।
Yohan Poonawalla की कार कलेक्शन ₹100 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जाती है। भारत में किसी भी अरबपति का इतना Exclusive Car Garage शायद ही देखने को मिले। उनकी कारें सिर्फ सवारी नहीं, बल्कि शान और पहचान बन चुकी हैं।