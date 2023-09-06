Jupiter Hospital का आईपीओ खुला, क्या आपको निवेश करना चाहिए?

मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स (Jupiter Life Line Hospitals Ltd.) का IPO आज से खुल गया है। कंपनी ने फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिये 869.08 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। फ्रेश इश्यू में 73.74 लाख इक्विटी शेयर शामिल होंगे, जिनकी कुल वैल्यू 542 करोड़ रुपये होगी, जबकि OFS में 44,50,000 शेयर शामिल होंगे, जिनका कुल मूल्य 327.1 करोड़ रुपये होगा। प्राइस बैंड 695-735 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

हास्पिटल इंडस्ट्री का औसत पीई 50 गुना है, जबकि ज्यूपिटर लाइफ अपने वित्त वर्ष 2013 ईपीएस 12.95 रुपये के मुकाबले मूल्य बैंड के ऊपरी छोर पर 56.75 गुना पीई की मांग कर रहा है। 2007 में स्थापित, जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स, पश्चिमी भारत में एक मल्‍टीस्‍पेशियलिटी हेल्‍थ सर्विस प्रोवाइडर है। वर्तमान में ये ठाणे (मुंबई), पुणे और इंदौर में जुपिटर ब्रैंड के तहत तीन अस्पताल संचालित करता है। 31 मार्च तक कंपनी की कुल ऑपरेटिंग कैपेसिटी 1,194 बेड्स और 1,246 डॉक्टरों की है। इन डॉक्‍टर्स में विशेषज्ञ, चिकित्सक और सर्जन शामिल हैं।