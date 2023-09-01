6.5% जीडीपी वृद्धि हमारे लिए सही है-CEA

सरकार कम बारिश की चिंताओं के बावजूद चालू वित्त वर्ष के लिए 6.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को लेकर आश्वस्त है और उम्मीद है कि आगे चलकर खाद्य मुद्रास्फीति कम होगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि फिलहाल, हम 6.5 प्रतिशत के साथ सहज हैं। जनवरी में, जब हमने आर्थिक सर्वेक्षण लिखा था, तो हमने कहा था कि 6.5 प्रतिशत, लेकिन नकारात्मक जोखिम हावी थे। लेकिन हमने इसे अपग्रेड करते हुए कहा कि नकारात्मक और ऊपरी दोनों जोखिम एडजस्ट किए हैं।

गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था 7.8 प्रतिशत बढ़ी। इसने मॉर्गन स्टेनली सहित कुछ एजेंसियों को वित्तीय वर्ष के लिए अपने जीडीपी पूर्वानुमानों पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वे आधिकारिक अनुमानों से कम रहे। जहां मॉर्गन स्टेनली ने 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पिछले 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है, वहीं नोमुरा ने इसे पहले अनुमानित 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.9 प्रतिशत कर दिया है।

बिजनेस टुडे को दिए एक साक्षात्कार में, नागेश्वरन ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी "एक अस्थायी मुद्दा है" और कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक कीमतों की निगरानी कर रहे हैं और आवश्यक होने पर उपाय कर रहे हैं। मुख्य रूप से खाद्य कीमतों के कारण पिछले कई हफ्तों में मुद्रास्फीति वापस आ गई है। लेकिन मुख्य मुद्रास्फीति बहुत अच्छी तरह से व्यवहार में है और कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतें जो बढ़ी थीं, अब पीछे हट रही हैं। खाद्य पदार्थों, विशेषकर टमाटर जैसी सब्जियों की कीमतें बढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति इस साल जुलाई में 15 महीने के उच्चतम स्तर 7.44 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो एक महीने पहले 4.87 प्रतिशत थी।

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मुद्रास्फीति एक बड़ी समस्या बनेगी और वास्तव में मुद्रास्फीति की दर पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कम होगी. उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सब्जियों की कीमतों में मौजूदा उछाल एक मौसमी मुद्दा है।