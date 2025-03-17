बड़ी भविष्यवाणी! 10% चढ़ेगा ये Power Stock, 5 साल में दिया 1100% का छप्परफाड़ रिटर्न - आपने पैसा लगाया है?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारबड़ी भविष्यवाणी! 10% चढ़ेगा ये Power Stock, 5 साल में दिया 1100% का छप्परफाड़ रिटर्न - आपने पैसा लगाया है?

घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर को अपनी रिपोर्ट में पिक ऑफ द वीक (Pick of the Week) घोषित किया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर यहां से 10% की छलांग लगाएगा।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 17, 2025 12:03 IST

Power Stock: शेयर बाजार में सोमवार को दोनों प्रमुख सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच पावर सेक्टर की कंपनी JSW Energy Limited के शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। 

आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर को अपनी रिपोर्ट में पिक ऑफ द वीक (Pick of the Week) घोषित किया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर यहां से 10% की छलांग लगाएगा। चलिए जानते हैं ब्रोकरेज ने इसका कितना टारगेट प्राइस रखा है। 

JSW Energy Share Price

सुबह 11:32 बजे तक शेयर बीएसई पर 2.27% या 11.65 रुपये चढ़कर 525.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.13% या 10.95 रुपये चढ़कर 525.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

JSW Energy Share Price Target

घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने इस शेयर को पिक ऑफ द वीक घोषित किया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर अगले 6 से 9 महीने की अवधि में 10% चढ़ेगा। ब्रोकरेज ने इस शेयर का टारगेट प्राइस 565 रुपये रखा है। 

JSW Energy को मिला है बड़ा ऑर्डर

कंपनी ने हाल ही में अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसे दो बड़े ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने बताया कि उसने एक ग्रीनफील्ड 1600 मेगावाट (2 x 800 मेगावाट) सुपर/अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए West Bengal State Electricity Distribution Company Limited (WBSEDCL) के साथ पावर पर्चेज एग्रीमेंट (PPA) पर साइन किया है। 

साथ ही साथ कंपनी ने यह भी बताया कि उसने उत्कल थर्मल पावर प्लांट (2 x 350 मेगावाट) के लिए, कंपनी को यूनिट 2 के लिए Commercial Operation Date (CoD) सर्टिफिकेट मिला है। 

JSW Energy Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 22 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 22 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 29 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 6 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। इस पावर स्टॉक ने निवेशकों का पैसा पिछले 2 साल में  दोगुना करते हुए 108 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 साल में शेयर ने 1142 प्रतिशत का बंपर रिटर्न दिया है। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 17, 2025