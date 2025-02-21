JSW Energy Share Price: ‘रॉकेट’ बना पावर स्टॉक! ऐसा क्या हुआ? जानिए और कितना भागेग

JSW Energy Share Price: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार के दोनों सूचकांकों में गिरावट के बीच पावर सेक्टर की कंपनी JSW Energy Limited के स्टॉक में करीब 8% चढ़कर ट्रेड कर रहा है। इससे पहले स्टॉक ने 8% से ज्यादा चढ़कर अपने दिन के उच्चतम स्तर 506.65 रुपये को टच किया।

क्यों है शेयर में तेजी?

दरअसल ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म Morgan Stanley ने इस शेयर पर Overweight की रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 545 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल, मजबूत एग्ज़ीक्यूशन रिकॉर्ड और उचित बैलेंस शीट के साथ सबसे तेजी से बढ़ती यूटिली में से एक है।

जेएसडब्ल्यू एनर्जी अपने रिन्यूएबल एनर्जी और थर्मल बिजनेस को बढ़ा रही है साथ ही साथ अपने स्टोरेज एसेट में निवेश कर रही है।

मॉर्गन स्टेनली को उम्मीद है कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस का EBITDA वित्त वर्ष 2024-28 के दौरान सालाना 52 फीसदी की दर से बढ़ेगा। कुल मिलाकर इसी अवधि के दौरान जेएसडब्ल्यू एनर्जी का एबिटा सालाना 24 फीसदी की दर से बढ़ेगा।

इस हफ्ते की शुरुआत में Motilal Oswal Financial Services Ltd. (MOFSL) ने JSW Energy पर BUY रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 705 रुपये का रखा था।

आपको बता दें कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक थर्मल प्लांट KSK Mahanadi Power Company (KMPCL) का अधिग्रहण करना चाह रही है।

JSW Energy Share Price

दोपहर 1:11 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 7.22% या 33.80 रुपये की तेजी के साथ 502.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 7.14% या 33.45 रुपये चढ़कर 502 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

JSW Energy Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 14 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 महीने में स्टॉक 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 28 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 30 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो स्टॉक पिछले 1 साल में 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 साल में शेयर 48 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 693 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।