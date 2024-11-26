Suzlon Energy, Tata Power, JSW Energy, NHPC, SJVN और CESC पर आ गए नए टारगेट

जेएम फाइनेंशियल ने Suzlon Energy, Tata Power, JSW Energy, NHPC, SJVN और CESC पर अपने नए टारगेट्स जारी किए हैं।

हाल ही में आयोजित जेएम इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024 में इन कंपनियों ने अपनी योजनाओं और विस्तार पर चर्चा की। रिपोर्ट के अनुसार, पारंपरिक (थर्मल और हाइड्रो) और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों में कंपनियां सकारात्मक नजरिया रखती हैं। हालांकि, कुछ क्रियान्वयन चुनौतियां हैं।

Tata Power (लक्ष्य मूल्य: ₹501)

टाटा समूह की ऊर्जा जरूरतों के लिए 10GW कैप्टिव पावर की आवश्यकता।

कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना पर बातचीत चल रही है।

JSW Energy (लक्ष्य मूल्य: ₹791)

थर्मल और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश पर ध्यान।

3600 मेगावाट की केएसके महानदी परियोजना में से 1800 मेगावाट चालू है।

अकार्बनिक विस्तार के अवसर तलाशने में सक्रिय।

Suzlon Energy (लक्ष्य मूल्य: ₹81)

पवन ऊर्जा में क्षमता विस्तार और भूभागीय विविधीकरण पर ध्यान।

वित्त वर्ष 26 तक 6-7GW और वित्त वर्ष 27 तक 8-10GW क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य।

मौजूदा 5.1GW ऑर्डर बुक में 3GW के लिए भूमि उपलब्ध।

NHPC(लक्ष्य मूल्य: ₹108)

हाइड्रो ऊर्जा पर फोकस, अक्षय ऊर्जा में अधिक रुचि नहीं।

मार्च 2025 तक पार्वती-II और सुबनसिरी लोअर परियोजनाएं चालू होने की संभावना।

एसजेवीएन (लक्ष्य मूल्य: ₹71, 'सेल' रेटिंग)

बीकानेर सोलर पार्क (1000 मेगावाट) 2025 तक चालू होने की उम्मीद।

हाइड्रो परियोजनाओं की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता।

जनवरी 2025 तक बक्सर थर्मल पावर की यूनिट-1 चालू होने की संभावना।

सीईएससी (लक्ष्य मूल्य: ₹206)

कोलकाता क्षेत्र का कारोबार सालाना 7% बढ़ रहा है।

वित्त वर्ष 29 तक 3.2GW और वित्त वर्ष 32 तक 10GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य।

वितरण सर्किलों के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के एकीकरण से प्रति यूनिट ₹2 की बचत।

डिस्क्लेमर-कोई भी निवेश करने से पहले खुद रिसर्च करें, किसी भी लाभ हानि के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे