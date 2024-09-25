गिरावट के बाद इन PSU Bank Stocks में लौटेगी तेजी! आपके पोर्टफोलियो में हैं ये शेयर्स?

साल 2024 के आम चुनावों के परिणामों के बाद से PSU बैंक स्टॉक्स में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। ऐसे में क्या इस सेक्टर में लिस्टेड शेयरों की वैल्यूएशन को दोबारा आंकलन की जरूरत है? ऐसे कौन से सरकारी बैंकिंग स्टॉक हैं, जहां तेजी का मूड-माहौल दिख रहा है? आइये तमाम सवालों के जवाब जानते हैं।

कितनी नीचे आए PSU बैंक?

JM Financial की ओर से PSU बैंकिंग स्टॉक्स पर खास रिपोर्ट जारी की गई है। ब्रोकरेज का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि PSU बैंक इंडेक्स भविष्य में बेंचमार्क निफ्टी को मजबूती दे सकता है। 52-वीक हाई से PSU बैंक इंडेक्स 15 प्रतिशत गिर चुके हैं, जिसमें UCO Bank (UCO), Bank of India (BOI), Indian Overseas Bank (IOB) और Union Bank of India जैसे शेयरों में 25-30 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर Punjab National Bank (PNB), Central Bank of India, Bank of Baroda (BOB) और Bank of Maharashtra में भी 18-22 प्रतिशत की गिरावट आई है। अगर Indian Bank, Canara Bank और State Bank of India (SBI) को देखें तो 12-15 प्रतिशत स्टॉक नीचे आ चुके हैं।

आगे के संकेत?

PSU बैंक इंडेक्स पिछले हफ्ते के हाई लेवल 8,053 से गिरकर अपने 200-डे के exponential moving average के लेवल के आसपास सपोर्ट हासिल किया है। चालू हफ्ते में इंडेक्स ने पिछले हफ्ते के हाई लेवल्स को पार करने में सफलता हासिल की है, जो आगे और मजबूती का संकेत देता है।

JM Financial का कहना है कि हम मानते हैं कि इस महत्वपूर्ण गिरावट से इस सेक्टर को दोबारा इवैल्यूएट करने का मौका है और PSU बैंक इंडेक्स भविष्य में निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है। ब्रोकरेड ने नोट किया कि PSU बैंक इंडेक्स ने अक्टूबर और नवंबर के महीनों में मजबूत प्राइस मूवमेंट दिखाया है। पिछले 10 सालों में यह इंडेक्स 7 और 8 बार पॉजिटिव में बंद हुआ है।

कहां खरीदारी का मौका?

ब्रोकरेज का कहना है कि सरकारी बैंकों के बीच आई गिरावट के दौर में PNB, BOB, Canara, UCO, BOI, SBI जैसे स्टॉक में खरीदारी का मौका है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।