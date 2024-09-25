scorecardresearch
गिरावट के बाद इन PSU Bank Stocks में लौटेगी तेजी! आपके पोर्टफोलियो में हैं ये शेयर्स?

साल 2024 के आम चुनावों के परिणामों के बाद से PSU बैंक स्टॉक्स में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। ऐसे में क्या इस सेक्टर में लिस्टेड शेयरों की वैल्यूएशन को दोबारा आंकलन की जरूरत है? ऐसे कौन से सरकारी बैंक स्टॉक हैं, जहां तेजी का मूड-माहौल दिख रहा है? आइये तमाम सवालों के जवाब जानते हैं।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 25, 2024 12:11 IST
PSU Bank Stocks
PSU Bank Stocks

कितनी नीचे आए PSU बैंक?
JM Financial की ओर से PSU बैंकिंग स्टॉक्स पर खास रिपोर्ट जारी की गई है। ब्रोकरेज का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि PSU बैंक इंडेक्स भविष्य में बेंचमार्क निफ्टी को मजबूती दे सकता है। 52-वीक हाई से PSU बैंक इंडेक्स 15 प्रतिशत गिर चुके हैं, जिसमें UCO Bank (UCO), Bank of India (BOI), Indian Overseas Bank (IOB) और Union Bank of India जैसे शेयरों में 25-30 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर Punjab National Bank (PNB), Central Bank of India, Bank of Baroda (BOB) और Bank of Maharashtra में भी 18-22 प्रतिशत की गिरावट आई है। अगर Indian Bank, Canara Bank और State Bank of India (SBI) को देखें तो 12-15 प्रतिशत स्टॉक नीचे आ चुके हैं।

आगे के संकेत?

PSU बैंक इंडेक्स पिछले हफ्ते के हाई लेवल 8,053 से गिरकर अपने 200-डे के exponential moving average के लेवल के आसपास सपोर्ट हासिल किया है। चालू हफ्ते में इंडेक्स ने पिछले हफ्ते के हाई लेवल्स को पार करने में सफलता हासिल की है, जो आगे और मजबूती का संकेत देता है।

JM Financial का कहना है कि हम मानते हैं कि इस महत्वपूर्ण गिरावट से इस सेक्टर को दोबारा इवैल्यूएट करने का मौका है और PSU बैंक इंडेक्स भविष्य में निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है। ब्रोकरेड ने नोट किया कि PSU बैंक इंडेक्स ने अक्टूबर और नवंबर के महीनों में मजबूत प्राइस मूवमेंट दिखाया है। पिछले 10 सालों में यह इंडेक्स 7 और 8 बार पॉजिटिव में बंद हुआ है।

कहां खरीदारी का मौका?
ब्रोकरेज का कहना है कि सरकारी बैंकों के बीच आई गिरावट के दौर में PNB, BOB, Canara, UCO, BOI, SBI जैसे स्टॉक में खरीदारी का मौका है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
