Jio Financials 21 अगस्त को होगी लिस्ट
Mukesh Ambani की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की अलग इकाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 21 अगस्त को सूचीबद्ध होगी। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि यह शेयर 10 ट्रेडिंग दिनों के लिए ट्रेड-फॉर-ट्रेड सेगमेंट में रहेगा। इसकी कीमत 261.85 रुपये तय होने के बाद Jio Financial Services को वर्तमान में एक डमी टिकर के तहत सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके लिए कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है। डमी कीमत के आधार पर, एनबीएफसी का बाजार पूंजीकरण कुल 1.66 लाख करोड़ रुपये है, जो इसे भारत में दूसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी बनाता है।
पिछले हफ्ते, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इक्विटी शेयर आवंटित किए थे। RIL के शेयरधारकों को 20 जुलाई की रिकॉर्ड तिथि तक रिलायंस के प्रत्येक शेयर के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक इक्विटी शेयर मिलना था। इसके विपरीत, बोर्ड ने पात्र शेयरधारकों को 10 रुपये अंकित मूल्य के 635.32 करोड़ शेयर आवंटित किए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने इन इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग के लिए बीएसई और एनएसई में भी आवेदन किया है। बीएसई लिमिटेड द्वारा लिस्टिंग प्रीमिशन दिए जाने तक आवंटित इक्विटी शेयर डिपॉजिटरी सिस्टम में जमे रहेंगे।
जेएफएस के नवीनतम शेयरहोल्डिंग पैटर्न से पता चलता है कि प्रमोटरों के पास कंपनी की 45.80% हिस्सेदारी, म्यूचुअल फंड के पास 6.27% और विदेशी संस्थानों के पास 26.44% हिस्सेदारी है। घोषणा के बाद, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 1.29% की बढ़त के साथ 2,570.40 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। इस महीने की शुरुआत में, आरआईएल ने कहा कि उसकी 46वीं वार्षिक आम बैठक 28 अगस्त, 2023 को होगी, जहां वह अपने परिचालन के रोडमैप के साथ जेएफएस की लिस्टिंग पर विवरण साझा करेगी।
