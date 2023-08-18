scorecardresearch
Nifty NIXT 50 Index में बदलाव, इन शेयरों पर दिख सकता है असर

निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी कंज्यूमर ड्यरेबल्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 18, 2023 12:59 IST
Nifty NIXT 50 Index में बदलाव

एनएसई ने निफ्टी नेक्स्ट 50 में से 5 स्टॉक को बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह 5 नए स्टॉक को शामिल किया गया है। ये सभी बदलाव 29 सितंबर से लागू होंगे। निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी के अलावा निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी मिडकैप 150, निफ्टी स्मॉलकैप 250, निफ्टी मिडकैप सिलेक्ट, निफ्टी मिडकैप 50 में भी बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही निफ्टी मीडिया, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी कमोडिटी, निफ्टी हाउसिंग, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, निफ्टी इंडिया डिफेंस और निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में भी बदलाव हुए हैं।

एनएसई ने निफ्टी नेक्स्ट 50 में से 5 स्टॉक को बाहर कर दिया गया

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 18, 2023