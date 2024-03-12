scorecardresearch
Jio Financials Share: एक महीने में 36% बढ़ गया शेयर

Ankur Tyagi
new delhi ,UPDATED: Mar 12, 2024 13:40 IST
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयरों ने मंगलवार के कारोबार में अपना रिकॉर्ड प्रदर्शन बढ़ाया। स्टॉक 5.27 प्रतिशत उछलकर 374.50 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। आखिरी बार इसे 3.44 फीसदी बढ़कर 368 रुपये पर कारोबार करते देखा गया था। इस कीमत पर, शेयर ने एक महीने में 35.79 फीसदी की बढ़त हासिल की है।

आशीष चतुरमोहता ने कहा, "मजबूत समेकन के बाद स्टॉक एक नई सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। 350 रुपये के स्तर पर एक निर्णायक ब्रेकआउट हुआ है। यदि स्टॉक 350 रुपये के क्षेत्र से ऊपर रहता है, तो हम 400 रुपये के स्तर तक पहुंच सकते हैं।" जेएम फाइनेंशियल में कार्यकारी निदेशक और फंड मैनेजर।

आयुष ने कहा, "शेयर सकारात्मक दिख रहा है। इसे रखने वालों को 348 रुपये के सख्त स्टॉप लॉस के साथ इसे बनाए रखना चाहिए। अपेक्षित लक्ष्य 391 रुपये होगा। यदि उक्त लक्ष्य स्तर पार हो जाता है, तो हम 400 रुपये का स्तर देख सकते हैं।" मेहता, निर्मल बंग में तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक।

"काउंटर लगातार ऊँचे ऊँचे और ऊँचे चढ़ाव बना रहा है। भले ही इस बिंदु से कीमत में मामूली सुधार देखने को मिले, 320 रुपये से 345 रुपये का बैंड एक समर्थन के रूप में काम करेगा और स्टॉक को ऊपर ले जाना चाहिए। कोई लंबे समय तक देख सकता है इन स्तरों पर स्थिति, “हेज्ड.इन के सीईओ राहुल घोष ने कहा।

बीएसई पर आज करीब 68.45 लाख शेयरों में बदलाव हुआ। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 32.77 लाख शेयरों से अधिक था। काउंटर पर टर्नओवर 252.91 करोड़ रुपये रहा, जिसका बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 2,33,800.86 करोड़ रुपये रहा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Abhishek
Mar 12, 2024