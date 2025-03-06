Jio Financial Share Price : मुकेश अंबानी की कंपनी का शेयर आज फिर उछला! ये है वजह

Jio Financial Share Price : शेयर बाजार में आज एक बार फिर से मुकेश अंबानी की कंपनी Jio Financial Services Ltd के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 11:12 बजे तक शेयर आज 2% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा था।

स्टॉक में तेजी का कारण कंपनी की ओर से हुई बड़ी घोषणा है। कंपनी ने 4 मार्च को अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि Jio Financial Services के पास Jio Payments Bank Limited (JPBL) और State Bank of India (SBI) के ज्वाइंट वेंचर (JV) की 82.17% हिस्सेदारी है।

advertisement

अब इस JV की बाकी की हिस्सेदारी लेने के लिए Jio Financial Services के बोर्ड मेंबर्स ने मंजूरी दे दी है। एक बार JV की पूरी हिस्सेदारी हासिल कर लेने पर JPBL जियो फाइनेंशियल की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी।

कंपनी ने बताया कि जियो फाइनेंशियल के बोर्ड मेंबर्स ने SBI से JPBL के 7,90,80,000 इक्विटी शेयर 104.54 करोड़ रुपये में हासिल करने के लिए मंजूरी दे दी है। कंपनी ने बताया कि इस अधिग्रहण को अभी RBI की मंजूरी मिलनी बाकी है। एक बार जब आरबीआई से मंजूरी मिलने के बाद यह अधिग्रहण 45 दिन में पूरा हो जाएगा।

Jio Financial Share Price

सुबह 11:12 बजे तक एनएसई पर स्टॉक 2.21% या 4.79 रुपये की तेजी के साथ 221.89 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 2.19% या 4.75 रुपये चढ़कर 221.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Jio Financial Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 0.5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 34 प्रतिशत से अधिक, पिछले 6 महीने में भी 34 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 साल में 32 प्रतिशत से अधिक टूटा है। स्टॉक साल 2025 में यानी YTD आधार पर 27 प्रतिशत से अधिक टूटा है।