इस Small Cap के FIIs और DIIs ने जमकर खरीदे शेयर, अब EV कंपनी का बोनस का एलान
Jindal Worldwide Limited ने सूचित किया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक मंगलवार यानि 07 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया जाएगा
कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को बोनस इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करना और इस संदर्भ में शेयरधारकों की आगे की स्वीकृति की सिफारिश करना।
कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी में बढ़ोतरी करने पर विचार करना और इसे मंजूरी देने के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करना ताकि आवश्यकता होने पर बोनस इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा सके। बैठक के एजेंडे के अनुसार अन्य कई बिजनेस मुद्दे हैं
बिजनेस मॉडल
Jindal Worldwide Limited एक ग्रुप है, जिसकी टेक्सटाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। कंपनी का टेक्सटाइलर विभाग उच्च गुणवत्ता वाले डेनिम फैब्रिक, प्रीमियम शर्टिंग, यार्न-डाईड फैब्रिक, और बॉटम वेट्स के निर्माण में विशेषज्ञता रखता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में जिंदल मोबिलिटिक्स इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का उत्पादन करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 2.5 लाख यूनिट्स है। 2022 में अर्थ एनर्जी का अधिग्रहण करने से कंपनी की EV मार्केट में स्थिति मजबूत हुई है, जिससे इसका मैन्युफैक्चरिंग फूटप्रिंट बढ़ा है और भारत के बढ़ते इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम में योगदान मिल रहा है।
तिमाही परिणामों के अनुसार, Q2FY25 में कंपनी की शुद्ध बिक्री 47 प्रतिशत बढ़कर ₹570.81 करोड़ और शुद्ध प्रॉफिट 36 प्रतिशत बढ़कर ₹17.32 करोड़ हुआ, जो Q2FY24 से बेहतर है। H1FY25 में, शुद्ध बिक्री 33 प्रतिशत बढ़कर ₹1,063.30 करोड़ और शुद्ध लाभ 34 प्रतिशत बढ़कर ₹35.39 करोड़ हुआ, जो H1FY24 से बेहतर है। FY24 में, शुद्ध बिक्री 12 प्रतिशत घटकर ₹1,814.09 करोड़ और शुद्ध लाभ 35 प्रतिशत घटकर ₹75.86 करोड़ रहा, जो FY23 से कम था।
कंपनी का मार्केट कैप ₹8,500 करोड़ से अधिक है और पिछले 5 वर्षों में 20.5 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ अच्छे लाभ की वृद्धि दी है। FIIs ने सितंबर 2024 में 3,51,710 शेयर खरीदे और DIIs ने 13,331 शेयर खरीदे, जिससे उनकी हिस्सेदारी 0.21 प्रतिशत और 0.03 प्रतिशत बढ़ी। इस स्टॉक का 52-सप्ताह का उच्चतम ₹439.80 प्रति शेयर और न्यूनतम ₹268 है। यह स्टॉक अपने 52-सप्ताह के न्यूनतम ₹268 से 61 प्रतिशत ऊपर है और पिछले 10 वर्षों में 3,700 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।