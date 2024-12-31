scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारJefferies ने 22 stocks में दी Buy की सलाह, अभी करें अपने पोर्टफोलियो में शामिल!

Jefferies ने 22 stocks में दी Buy की सलाह, अभी करें अपने पोर्टफोलियो में शामिल!

ग्लोबल ब्रोकेरेज फर्म Jefferies ने HDFC बैंक को अपने एशिया-एक्स-जापान 'लॉन्ग-ओनली पोर्टफोलियो' में फिर से शामिल किया है। साथ ही, उसने Macrotech Developers, Larsen & Toubro (L&T), ICICI Bank और Axis Bank  में अपने निवेश को एक-एक प्रतिशत कम किया है।

Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Dec 31, 2024 11:00 IST

किन शेयरों में बनेगा पैसा?
जेफ्रीज की नई ग्रीड और फियर रिपोर्ट में कहा गया है कि HDFC बैंक में निवेश को एशिया-एक्स-जापान लॉन्ग-ओनली पोर्टफोलियो में 4 प्रतिशत का वेटेज देकर फिर से जोड़ा जाएगा। इसका भुगतान Macrotech Developers, Larsen & Toubro, ICICI Bank और Axis Bank में एक-एक प्रतिशत की कटौती से किया जाएगा। ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, State Bank of India, SBI Life Insurance, Reliance Industries, Coal India, L&T, Zomato, Bharti Airtel और MakeMyTrip  जेफ्रीज के भारत लॉन्ग-ओनली इक्विटी पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में शामिल हैं। एक अलग रिपोर्ट में, जेफ्रीज ने 2025 के अंत तक भारतीय स्टॉक मार्केट बेंचमार्क, Nifty 50 में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान जताया और दिसंबर अंत का लक्ष्य 26,000 निर्धारित किया।

जेफ्रीज ने कहा कि इसके अतिरिक्त इसी पोर्टफोलियो में ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म ने Siemens में 4 प्रतिशत का वेटेज के साथ निवेश शुरू किया है, जिसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीफ से निवेश हटाकर और SK Hynix में एक प्रतिशत की कटौती करके वित्तपोषित किया जाएगा।

जेफ्रीज के भारत लोंग-ओनली इक्विटी पोर्टफोलियो में Financials, energy, real estate, infrastructure, industrials, consumer, telecom और online travel sectors सेक्टर्स से 22 स्टॉक्स शामिल हैं।

जेफ्रीज ने यह भी कहा कि 20.5 गुना एक वर्ष के फॉरवर्ड PE (प्राइस-टू-अर्निंग्स) के साथ, Nifty का वैल्यूएशन पिछले 5 सालों के औसत से लगभग 6 प्रतिशत ऊपर है। यह घरेलू बाजार में अगले कैलेंडर वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद करता है, जो कि आय में वृद्धि के अनुरूप है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

