₹296 से टूटकर ₹3 पर आया भाव! कंपनी के डायरेक्टर ने भी दिया इस्तीफा - इस ‘छोटू’ शेयर ने आपका भी पैसा डूबाया?

Penny Stock: पेनी स्टॉक दो धारी तलवार की तरह होते हैं। अगर आपने सही रिसर्च कर अपना पैसा नहीं लगाया तो आपको नुकसान होना लगभग तय है। आज हम आपको एक ऐसे ही शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत 296 रुपये से गिरकर 3 रुपये पर आ गई है।

कल यानी 24 मार्च को कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर के बाद आज शेयर में 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Jaiprakash Associates Ltd.

₹296 से टूटकर ₹3 पर आया भाव

11 जनवरी 2008 को शेयर की कीमत 296 रुपये है जो अब टूटकर 3 रुपये पर आ गई है।

Jaiprakash Associates Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 10:25 बजे तक 2.06% या 0.08 रुपये टूटकर 3.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.52% या 0.02 रुपये चढ़कर 3.88 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा

24 मार्च को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसके एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। जिसे कंपनी ने स्वीकार भी कर लिया है।

Jaiprakash Associates Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 महीने में शेयर 10 प्रतिशत से ज्यादा, पिछले 3 महीने में 42 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 6 महीने में 44 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 78 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 46 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 58 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि पिछले 5 साल में शेयर 234 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। लेकिन पिछले 10 साल में स्टॉक 84 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

