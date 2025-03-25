scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार₹296 से टूटकर ₹3 पर आया भाव! कंपनी के डायरेक्टर ने भी दिया इस्तीफा - इस ‘छोटू’ शेयर ने आपका भी पैसा डूबाया?

₹296 से टूटकर ₹3 पर आया भाव! कंपनी के डायरेक्टर ने भी दिया इस्तीफा - इस ‘छोटू’ शेयर ने आपका भी पैसा डूबाया?

24 मार्च को कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर के बाद आज शेयर में 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 25, 2025 10:34 IST

Penny Stock: पेनी स्टॉक दो धारी तलवार की तरह होते हैं। अगर आपने सही रिसर्च कर अपना पैसा नहीं लगाया तो आपको नुकसान होना लगभग तय है। आज हम आपको एक ऐसे ही शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कीमत 296 रुपये से गिरकर 3 रुपये पर आ गई है। 

advertisement

कल यानी 24 मार्च को कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर के बाद आज शेयर में 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Jaiprakash Associates Ltd.

₹296 से टूटकर ₹3 पर आया भाव

11 जनवरी 2008 को शेयर की कीमत 296 रुपये है जो अब टूटकर 3 रुपये पर आ गई है। 

Jaiprakash Associates Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 10:25 बजे तक 2.06% या 0.08 रुपये टूटकर 3.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.52% या 0.02 रुपये चढ़कर  3.88 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 

इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा

24 मार्च को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसके एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। जिसे कंपनी ने स्वीकार भी कर लिया है। 

Jaiprakash Associates Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 महीने में शेयर 10 प्रतिशत से ज्यादा, पिछले 3 महीने में 42 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 6 महीने में 44 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 78 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 46 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 58 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि पिछले 5 साल में शेयर 234 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। लेकिन पिछले 10 साल में स्टॉक 84 प्रतिशत से अधिक गिरा है। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 25, 2025