Newsपर्सनल फाइनेंसBanks Closed on 31 March: ईद के कारण पूरे देश में बैंक नहीं है बंद! जानिए कहां - कहां खुला है?

Banks Closed on 31 March: ईद के कारण पूरे देश में बैंक नहीं है बंद! जानिए कहां - कहां खुला है?

सोमवार 31 मार्च को ईद है लेकिन इस दिन सोमवार भी है। आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक 31 मार्च को पूरे देश में बैंक बंद नहीं है। चलिए जानते हैं इस दिन बैंक कहां खुला रहेगा और कहां बंद?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 28, 2025 17:13 IST

Bank Holiday: जब भी कोई त्योहार सोमवार से शुक्रवार के बीच आता है तो लोगों के मन में यह उलझन जरूर होती है कि क्या इस त्योहार के कारण बैंक भी बंद रहेगा और क्या देश के तमाम बैंकों में कामकाज नहीं होगा?

31 मार्च को बैंक बंद है?

आरबीआई के हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक सोमवार 31 मार्च को रमज़ान-ईद (ईद-उल-फितर) (शावल-1)/खुतुब-ए-रमज़ान के कारण बैंक Aizawl और Shimla को छोड़कर देश के तमाम शहरों में बंद रहेगा। 

RBI Bank Holiday Calender March 2025

आरबीआई त्योहारों को क्षेत्र के हिसाब से महत्व देता है। भारत में कई त्योहार ऐसे हैं जो पूरे देश में नहीं बल्कि कुछ ही स्थानों पर धूमधाम से मनाएं जाते हैं और इसी आधार पर आरबीआई भी छुट्टियां तय करता है। 

दरअसल पूरे देश में बैंक सिर्फ नेशनल हॉलीडे या फिर आरबीआई द्वारा दिए गए कैलेंडर के मुताबिक बंद होते हैं। 

आरबीआई ने बैंक हॉलीडे को तीन प्रकारों में कैटेगराइज किया है: पहला- नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, दूसरा- रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) हॉलीडे और तीसरा- बैंक क्लोजिंग ऑफ अकाउंट

अगले महीने यानी अप्रैल में कब-कब बैंक रहेगा बंद?

अप्रैल 2025 में बैंक कुल 16 दिन के लिए बंद रहेगा। 6, 13,20 और 27 अप्रैल के कारण बैंक रविवार के कारण और 12, 26 अप्रैल को महीने के दूसरे और चौथे शनिवार होने के कारण बंद रहेगा।

इसके अलावा 

1 अप्रैल 2025 (मंगलवार): सभी राज्यों में बैंक सालाना खाता बंदी के कारण बंद रहेंगे। 

5 अप्रैल 2025 (शनिवार): बाबू जगजीवन राम जयंती के कारण तेलंगाना में बैंक बंद रहेंगे।

10 अप्रैल 2025 (गुरुवार): महावीर जयंती के कारण गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में बैंक बंद रहेंगे।

14 अप्रैल 2025 (सोमवार): अंबेडकर जयंती, विशु, बिहू, तमिल न्यू ईयर के मौके पर कई राज्यों के बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, मिजोरम, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में बैंक खुले रहेंगे।

15 अप्रैल 2025 (मंगलवार): बंगाली न्यू ईयर, हिमाचल दिवस, बोहाग बिहू के मौके पर असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।

16 अप्रैल (बुधवार) बोहाग बिहू के कारण गुवाहाटी में बंद रहेगा। 

18 अप्रैल (शुक्रवार): गुड फ्राइडे के मौके पर कई राज्यों बैंक हॉलिडे होगा। आरबीआई बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार त्रिपुरा, असम, राजस्थान, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और श्रीनगर में बैंक खुले रहेंगे।

21 अप्रैल 2025 (सोमवार): गरिया पूजा के मौके पर त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे।

29 अप्रैल 2025 (मंगलवार): भगवान श्री परशुराम जयंती पर हिमाचल प्रदेश के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी।

30 अप्रैल 2025 (बुधवार): बसवा जयंती और अक्षय तृतीया के मौके पर कर्नाटक में बैंक हॉलिडे रहेगा।
 

