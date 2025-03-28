Best Smartphone Under 20000: ₹20,000 में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स, ये बेस्ट स्मार्टफोन आपकी हर जरूरत करेंगे पूरी

अगर आप स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका बजट 20,000 रुपये का है तो घबराएं नहीं। आप आसानी से इस बजट में बेहतरीन फीचर्स वाले फोन खरीद सकते हैं। हमने आपके लिए 20,000 रुपये के बजट में आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन (best smartphone under 20000) की लिस्ट तैयार की है। इन सभी स्मार्टफोन में शानदार फीचर्स है दो आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस देंगे।

POCO X7

अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं, जो लंबे समय तक चार्ज रहे और बेहतरीन डिस्प्ले ऑफर करे, तो POCO X7 आपके लिए एक बढ़िया च्वाइस हो सकता है। इसमें 6.67-inch AMOLED display, 1220x2712 resolution मिलता है, जो ब्राइट और कलरफुल है।

इसका MediaTek Dimensity 7300 Ultra processor आपको स्मूद परफॉर्मेंस देता है, चाहे आप (gaming, streaming, or multitasking कुछ भी करें। वहीं, 50MP camera with 8MP ultrawide lens अच्छी क्वालिटी की फोटो क्लिक करता है, और 5500mAh battery with fast charging इसे पूरे दिन चलने में मदद करती है।

Nothing Phone 2a

अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन देखने में अलग और दमदार परफॉर्मेंस वाला हो, तो Nothing Phone 2a एक अच्छा ऑप्शन है। इसका 6.70-inch 1080x2412 pixels display और MediaTek Dimensity 7200 Pro chipset इसे परफॉर्मेंस के मामले में शानदार बनाते हैं।

कैमरा सेक्शन में भी यह किसी तरह से पीछे नहीं है। इस फोन में 50MP main + 50MP ultra-wide कैमरा है जो डिटेल्ड फोटो खींचता है। वहीं, 32MP selfie camera आपको बेहतरीन सेल्फी देता है। इसकी 5000mAh battery और 45W fast charging आपको दिनभर पावर देती है।

iQOO Z9

अगर आप गेमिंग फोन खोज रहे हैं, तो iQOO Z9 आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसका 6.77-inch AMOLED display with 120Hz refresh rate गेमिंग और स्क्रॉलिंग को सुपर स्मूद बनाता है।

MediaTek Dimensity 7300 processor के साथ यह फोन किसी भी हेवी गेम को बिना लैग के चला सकता है। फोन में 50MP + 2MP rear कैमरा सेटअप और 16MP selfie camera आपके फोटोज को क्लियर बनाते हैं। वहीं,5000mAh बैटरी लंबे समय तक बैकअप देती है, जिससे आप बिना रुके गेमिंग का मजा ले सकते हैं।

Infinix Note 40 Pro 5G

अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन देखने में प्रीमियम लगे और एडवांस फीचर्स से लैस हो, तो Infinix Note 40 Pro 5G एक शानदार च्वाइस है। इसमें 6.78-inch AMOLED display with 120Hz refresh rate और MediaTek Dimensity 7200 processor मिलता है, जो इसे तेज और स्टाइलिश बनाते हैं।

इसके 108MP main camera with OIS, 2MP depth sensor, 2MP macro sensor से ली गई तस्वीरें बेहद क्लियर आती हैं। इसकी 5000mAh battery with 45W fast charging और 20W wireless charging इस प्राइस रेंज में इसे अलग बनाती है।

Realme Narzo 70 Pro

अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं, जो गेमिंग, कैमरा, बैटरी में बैलेंस्ड हो, तो Realme Narzo 70 Pro एक शानदार ऑप्शन है। इसमें 6.67-inch AMOLED डिस्प्ले, 120Hz refresh rate दिया गया है, जिससे आपकी स्क्रीन स्मूद और ब्राइट दिखती है।

इसका MediaTek Dimensity 7050 5G processor दमदार परफॉर्मेंस देता है, और 50MP main sensor के साथ OIS, ultrawide lens, 2MP macro lens इसे फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन बनाते हैं। इसकी 5000mAh battery के साथ 67W SUPERVOOC से फास्ट चार्जिंग होती है और लंबे समय तक चलती है।

