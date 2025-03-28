Penny Stock: अंबानी के इस 'छोटू' शेयर में निवेश कर मालामाल हुए निवेशक! 5 साल में ₹50 हजार बना ₹21 लाख
Penny Stock: शेयर बाजार में ऐसे कई शेयर हैं जिन्होंने निवेशकों को मालामाल बनाया है। आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसके मालिक अनिल अंबानी हैं। अनिल अंबानी की इस कंपनी के शेयर ने निवेशकों को 5 साल में 3700% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है।
अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले इस शेयर में सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो आज उस निवेशक के पास 21 लाख रुपये से ज्यादा का कॉर्पस होता। जिस स्टॉक की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Reliance Power Ltd.
Reliance Power Share Price
आज कंपनी का शेयर 0.26% या 0.11 रुपये की तेजी के साथ 42.99 रुपये पर बंद हुआ।
50,000 ऐसे बना 21 लाख से ज्यादा
पांच साल पहले 27 मार्च 2020 को इस शेयर की कीमत 1.15 रुपये है। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास रिलायंस पावर के उतने ही शेयर यानी 50,000 इक्विटी शेयर होते।
वर्तमान में एक इक्विटी शेयर की कीमत 42.99 रुपये यानी करीब 43 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 50,000 × 43 = 21,50,000 (21.5 लाख) रुपये का कॉर्पस होता।
Reliance Power Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 13 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 29 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में स्टॉक लगभग सपाट रहा है और पिछले 6 महीने में 6 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है।
सालाना अधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 51 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 247 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 3704 प्रतिसशत से अधिक चढ़ा है।
Reliance Power Dividend History
बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार साल 2015 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था।
Reliance Power Bonus History
बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी ने मई 2008 में 3:5 के रेश्यो में बोनस दिया था।