LIC कर्मचारियों का बैड लक! अगले 3 दिन तक कोई छुट्टी नहीं - वजह?

LIC ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि उसके सभी ऑफिस इस शनिवार से लेकर सोमवार तक ऑफिशियल आवर में खुले रहेंगे। आर्टिकल में जानते हैं कि एलआईसी ने यह फैसला क्यों लिया।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 28, 2025 17:37 IST
LIC
LIC

इस हफ्ते लॉन्ग-वीकेंड पड़ रहा है। शनिवार और रविवार को कई सरकारी और प्राइवेट ऑफिस बंद रहते हैं। इसके अलावा सोमवार यानी 31 मार्च को ईद के कारण हॉलिडे रहेगा। हालांकि, इस लॉन्ग-वीकेंड का फायदा LIC कर्मचारियों को नहीं होगा। 

दरअसल, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC of India) ने प्रेस रिलीज कर जानकारी दी कि उसके सभी जोन और डिविजन ऑफिस 29 मार्च 2025, 30 मार्च 2025 और 31 मार्च 2025 को ऑफिशियल वर्किंग आवर में खुले रहेंगे। यह फैसला बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा 12 मार्च 2025 को जारी एडवाइजरी के अनुसार लिया गया है, ताकि पॉलिसीधारकों (policyholders) को किसी भी तरह की असुविधा न हो।

advertisement

LIC कार्यालय खुले रखने का उद्देश्य

मार्च का आखिरी सप्ताह आमतौर पर वित्तीय वर्ष की खत्म होने का समय होता है। इस समय अधिकतर पॉलिसीहोल्डर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरते हैं, क्लेम रिलेटिड काम पूरे करते हैं और टैक्स सेविंग से जुड़े जरूरी कदम उठाते हैं। कई बार अंतिम समय में काम बढ़ जाने से ग्राहकों को परेशानी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए LIC के सभी जोनल और डिविजनल ऑफिस को ओपन रखने का फैसला लिया है। इससे पॉलिसीधारक बिना किसी परेशानी के अपने बीमा से जुड़े कामय पूरे कर सकें।

IRDAI की एडवाइजरी क्यों जरूरी?

IRDAI का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पॉलिसीधारकों को उनके फाइनेंस और बीमा संबंधी कामों में किसी भी प्रकार की देरी न हो। इसी वजह से LIC ने भी यह फैसला किया है, ताकि ग्राहक अपनी बीमा प्रीमियम भुगतान (premium payment), पॉलिसी रिन्युअल (policy renewal) और क्लेम से जुड़े कामों को सुचारू रूप से पूरा कर सकें।

किन सेवाओं का लाभ मिलेगा?

इन दिनों में LIC कार्यालयों में कस्टमर को नीचे दिए गए सर्विस का लाभ उठा मिलेगा:

  • प्रीमियम पेमेंट और रिन्युअल
     
  • क्लेम से जुड़ी सेवाएं
     
  • नई पॉलिसी लेने से संबंधित जानकारी
     
  • टैक्स सेविंग योजनाओं पर सलाह
     

कहां करें संपर्क?

अगर किसी पॉलिसीधारक को कोई सहायता चाहिए, तो वे अपने नजदीकी LIC कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, LIC की आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी जानकारी पा सकते हैं।

Priyanka Kumari
Mar 28, 2025