बाजार में मचा हाहाकार! बिकवाली के बीच ये सरकारी कंपनी कर रहा शेयरधारकों को मालामाल

शेयर बाजार के दोनों सूचकांक भारी गिरावट के साथ काोरबार कर रहे हैं। यह गिरावट HPMV वायरस के पहले मामले के बाद आया है। निवेशक घबराहट में शेयरों की बिक्री कर रहे हैं। बिकवाली भरे कारोबार में सरकारी कंपनी ITI Ltd के शेयर निवेशकों को शानदार रिटर्न दे रहा है। कंपनी के शेयर दो दिन में 40 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं।

ऑल-टाइम हाई पर पहुंचा शेयर

आईटीआई लिमिटेड शेयर ने अपना ऑल-टाइम हाई को टच कर लिया है। सोमवार को मार्केट ओपन होते ही कंपनी के शेयर 545.55 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। यह इसका ऑल-टाइम हाई है। इसी के साथ कंपनी का बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) भी 50,000 करोड़ रुपये के पार हो गया है।

खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (ITI Ltd Share Price) 13.53 फीसदी की तेजी के साथ 519.10 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया।

शेयरों में क्यों आई तेजी

हाल ही में कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे उत्तराखंड सरकार से 95 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट के बाद कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में तेजी आने की उम्मीद है। अगर कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो कंपनी के शेयरों में भी तेजी आएगी।

ITI Limited टेलीकॉम उपकरण का निर्मान, बिजनेस और सर्विसिंग आदि सर्विस देती है। वर्तमान में सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर जोर दे रही है। ऐसे में कंपनी के इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ सकती है।

शेयरों का परफॉर्मेंस (ITI Limited Share Performance)

कंपनी के शेयर की परफॉर्में काफी अच्छी रही है। बीते एक साल में कंपनी के शेयर में 75 फीसदी से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। वहीं, पिछले छह महीने में आईटीआई लिमेटिड के शेयर 70 फीसदी चढ़ गए। बीएसई वेबसाइट के अनुसार ITT Ltd. का एम-कैप 49,865.23 करोड़ रुपये है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।