ITC Share Price: दिग्गज FMCG स्टॉक आईटीसी लिमिटेड (ITC Ltd.) के शेयरों में आज 1 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। आईटीसी पर आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म रेलिगेयर ब्रोकिंग (Religare Broking) ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए इसके शेयर में करीब 32% के अपसाइड की संभावना जताई है।

फिलहाल खबर लिखे जानें तक शेयर दोपहर 1:13 बजे तक एनएसई पर 1.34% या 5.45 रुपये चढ़कर 412.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.27% या 5.15 रुपये की तेजी के साथ 411.80 रुपेय पर कारोबार कर रहा था।

ITC पर Religare Broking की राय

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि आईटीसी एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, जो कई क्षेत्रों में काम करती है - जैसे सिगरेट, होटल, पेपरबोर्ड और पैकेजिंग, कृषि और आईटी सेवाएं।

ब्रोकरेज ने कहा कि इसके पास मजबूत ब्रांड्स और पूरे देश में अच्छा नेटवर्क है, जिससे कंपनी अलग-अलग क्षेत्रों में काम करके जोखिम को कम करती है और लगातार कमाई करती है।

कंपनी कई नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ा रही है, जिससे इसके मुख्य बिजनेस और भी मजबूत हो रहे हैं। इसके ब्रांड की पहचान और बाजार में पहुंच की वजह से आईटीसी अपनी लीडरशिप बनाए रखती है।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी की ग्रोथ सिगरेट, एफएमसीजी और वैल्यू एडेड कृषि उत्पादों से लगातार बनी रहेगी। रेलिगेयर ब्रोकिंग ने अनुमान लगाया है कि FY25 से FY27 के बीच आईटीसी की रेवेन्यू 8.8%, , EBITDA 11.1% और PAT 12.9% के CAGR से बढ़ सकते हैं।

ITC Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 536 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने 407 रुपये को CMP मानते हुए अगले 11 महीनों में 31.7% के अपसाइड की संभावना जताई है।