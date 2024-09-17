सिगरेट बनाने वाली इस कंपनी पर आई बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट

scorecardresearch
आईटीसी लिमिटेड पर शेयरखान ने खरीदारी की सलाह देते हुए इसका टारगेट बढ़ा दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का मुख्य सिगरेट व्यवसाय और गैर-सिगरेट एफएमसीजी सेगमेंट स्टेबल रेवेन्यु के रास्ते पर हैं, जबकि पेपरबोर्ड, पेपर और पैकेजिंग (पीपीपी) बिजनेस में भी सुधार की गुजाइंश है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 17, 2024 15:27 IST
आईटीसी लिमिटेड पर शेयरखान ने खरीदारी की सलाह देते हुए इसका टारगेट बढ़ा दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का मुख्य सिगरेट व्यवसाय और गैर-सिगरेट एफएमसीजी सेगमेंट स्टेबल रेवेन्यु के रास्ते पर हैं, जबकि पेपरबोर्ड, पेपर और पैकेजिंग (पीपीपी) बिजनेस में भी सुधार की गुजाइंश है।

शेयरखान ने बताया

शेयरखान ने बताया कि आईटीसी के होटल व्यवसाय के विभाजन के बाद, कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल आने वाले वर्षों में बेहतर होगा। ब्रोकरेज ने कहा, "आईटीसी के डिस्काउंटेड वैल्यूएशन, जो वित्त वर्ष 2026/27 के लिए 24 गुना/22 गुना के ईपीएस पर है, इसे एक बेहतरीन पिक बनाता है।

वर्तमान में आईटीसी के शेयर 0.66 प्रतिशत की गिरावट

वर्तमान में आईटीसी के शेयर 0.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ 508.70 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। शेयरखान के अनुसार, इस लक्ष्य मूल्य से लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। ब्रोकरेज को निकट भविष्य में सिगरेट के दाम में पांच प्रतिशत और तेजी का अनुमान है।

आईटीसी का गैर-सिगरेट एफएमसीजी व्यवसाय

आईटीसी का गैर-सिगरेट एफएमसीजी व्यवसाय 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा है, और इसके एबिटा मार्जिन में भी सुधार हो रहा है। हालांकि, पीपीपी व्यवसाय पर कुछ दबाव देखा जा सकता है, लेकिन त्योहारों के सीजन से पहले मांग में सुधार की उम्मीद जताई गई है।

आईटीसी अगले दो वर्षों में अपनी आय में दोहरे अंकों की वृद्धि

शेयरखान को भरोसा है कि आईटीसी अगले दो वर्षों में अपनी आय में दोहरे अंकों की वृद्धि करेगा और इसके शेयर की कीमत प्रतिस्पर्धियों की तुलना में छूट पर कारोबार कर रही है, जो इसे निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बनाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 17, 2024