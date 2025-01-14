ITC Hotel Share: शेयर की लिस्टिंग को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें कब से शुरू होगी स्टॉक की ट्रडिंग

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारITC Hotel Share: शेयर की लिस्टिंग को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानें कब से शुरू होगी स्टॉक की ट्रडिंग

ITC Hotels Share: आईटीसी के शेयर पिछले कुछ सेशन से फोकस में बना है। आईटीसी लिमिटेड और आईटीसी होटल्स के डीमर्जर (ITC Demerger) के बाद से निवेशकों को आईटीसी होटल्स के शेयरों की लिस्टिंग का इंतजार है। अब शेयर की लिस्टिंग को लेकर बड़ा अपडेट आया है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 14, 2025 12:02 IST

ITC Hotels Share Allotment: जनवरी के शुरुआत में आईटीसी लिमिटेड और आईटीसी होटल्स का डीमर्जर हुआ था। यह एफएमसीजी सेक्टर का सबसे बड़ा डीमर्जर है। इस डीमर्जर के बाद शेयरधारकों को आईटीसी होटल्स के लिस्टिंग का इंतजार है। अब शेयरों की लिस्टिंग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 

क्रेडिट हो गया शेयर

कंपनी ने 11 जनवरी 2025 को शेयर अलॉमेंट की घोषणा की थी। जिन निवेशकों को शेयर अलॉट हुआ उनके डीमैट अकाउंट (Demat Account) में 13 जनवरी 2025 को शेयर्स जमा हो गए। अब शेयर लिस्टिंग को लेकर शेयरधारकों के पास एक अपडेट आया है। 

दरअसल, आईटीसी होटल्स के शेयरधारकों के पास सोमवार को डिपॉजिटरी (एनएसडीएल/सीडीएसएल) से एक  SMS मिला। इसमें बताया गया कि डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो गए जो डमी टिकर के रूप में शो हो रहे हैं। इसमें निवेशक जान सकते हैं कि उन्हें कितने शेयर मिले हैं। हालांकि, अभी शेयर का भाव नहीं शो हो रहा है। 

कब होगी शेयर की लिस्टिंग (ITC Hotels Share Listing Date)

आईटीसी होटल्स के शेयर BSE और NSE पर लिस्ट होंगे। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। अभी तक शेयरों की लिस्टिंग की तारीख सामने नहीं आई है। हालांकि, आईटीसी के बयान के अनुसार डीमर्जर की मंजूरी मिलने के 60 दिनों के भीतर शेयर लिस्ट हो जाएंगे। ऐसे में उम्मीद है कि जनवरी के अंत और फरवरी के शुरुआती हफ्तों में शेयर की लिस्टिंग हो सकती है।

किन निवेशकों को मिला शेयर

कंपनी के डीमर्जर के अनुसार आईटीसी होटल्स के शेयरों का अलॉटमेंट रेश्यो 10:1 था। इसका मतलब है कि आईटीसी के हर 10 शेयर पर निवेशकों को आईटीसी होटल्स के 1 शेयर दिए गए हैं। कंपनी ने शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट 6 जनवरी 2025 तय किये थे। इसका मतलब है कि 6 जनवरी 2025 को जिन  शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में आईटीसी के शेयर होंगे उन्हें ही आईटीसी होटल्स के शेयर अलॉट होंगे। 

आईटीसी शेयर प्राइस (ITC Share Price)

आज आईटीसी के शेयर में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। करीब11.50 बजे कंपनी के शेयर 0.20 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 439.95 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

