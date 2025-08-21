IT Stocks to BUY: आईटी सेक्टर में आज सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा है। खबर लिखे जानें तक दोपहर 12:02 बजे तक Nifty IT Index 0.39% चढ़कर 35,828.60 अंक पर ट्रेड कर रहा था। इस बीच आज HSBC ने एक रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका की बड़ी कंपनियों की कमाई काफी अच्छी रही है, वहीं भारतीय IT कंपनियों की ग्रोथ धीमी रही है।

HSBC ने इस धीमी ग्रोथ की दो मुख्य कारण बताए हैं: स्ट्रक्चरल कारण और सॉयक्लीकल कारण

स्ट्रक्चरल कारण में दो चीजें है पहला - बेहतर प्रोडक्टिविटी: IT सेक्टर में अब काम करने के तरीके बहुत तेजी से बदल रहे हैं। पुराने सिस्टम क्लाउड में जा रहे हैं और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की वजह से काम जल्दी और सस्ते में हो रहा है। इससे कंपनियों को कम लोगों और कम समय में ज्यादा काम मिल रहा है, जिससे IT कंपनियों की कमाई पर असर पड़ रहा है।

दूसरा- GCCs की बढ़ती भूमिका: बड़ी विदेशी कंपनियां अब भारत में अपने खुद के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCCs) बना रही हैं। ये सेंटर अब ज्यादातर IT काम खुद ही कर रहे हैं, जिससे भारतीय IT कंपनियों को मिलने वाला काम कम हो रहा है।

सॉयक्लीकल कारण- अमेरिका की कंपनियां भले ही अच्छा कमा रही हैं, लेकिन अभी भी वे व्यापार को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। उन्हें टैरिफ और दूसरे जोखिमों का डर है, जिसकी वजह से वे नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से हिचक रही हैं।

भविष्य कैसा रहेगा?

HSBC का मानना है कि जब इन कंपनियों का भरोसा वापस आएगा और वे निवेश बढ़ाएंगी, तो भारतीय IT कंपनियों की ग्रोथ में भी तेजी आएगी।

कम समय में HSBC को उम्मीद है कि 2027 तक भारतीय IT कंपनियों की ग्रोथ 6-7% तक पहुंच सकती है। वहीं लंबे समय के लिए वे 3-5% की सालाना ग्रोथ (CAGR) का अनुमान है।

HSBC की पसंदीदा कंपनियां

HSBC ने कुछ IT कंपनियों को निवेश के लिए अच्छा बताया है:

लार्ज कैप में LTIMindtree, Tech Mahindra और Infosys (इन सभी को 'Buy' रेटिंग मिली है)।

मिड कैप में Mphasis, Hexaware ('Buy' रेटिंग) और Persistent Systems ('Hold' रेटिंग)।