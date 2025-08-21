scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार5% भागा ये सस्ता फार्मा शेयर, बड़ी लैब बनाने की तैयारी से मचा धमाल

5% भागा ये सस्ता फार्मा शेयर, बड़ी लैब बनाने की तैयारी से मचा धमाल

Welcure Drugs & Pharmaceuticals गुरुवार 21 अगस्त को अचानक चमक उठा। कंपनी के शेयर में करीब 5% का उछाल आया और यह अपने अपर सर्किट में लॉक हो गया।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 21, 2025 11:57 IST
Pharma Share
Pharma Share

फार्मा सेक्टर का छोटा शेयर (Penny Stock) Welcure Drugs & Pharmaceuticals गुरुवार 21 अगस्त को अचानक चमक उठा। कंपनी के शेयर में करीब 5% का उछाल आया और यह अपने अपर सर्किट में लॉक हो गया।

Welcure Drugs & Pharmaceuticals ने एक्सचेंज को जानकारी दी कि वह एक Agro-Pharma Research Laboratory बनाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही, कंपनी का बोर्ड 28 अगस्त 2025 को बैठक करेगा, जिसमें QIP के जरिए फंड जुटाने पर फैसला लिया जाएगा।

कंपनी का कहना है कि इस लैब का गोल खेती-बाड़ी और हर्बल प्रोडक्ट को दवाइयों में बदलने की तकनीक विकसित करना है। यानी खेतों से लेकर दवा फैक्ट्री तक का सफर आसान और वैज्ञानिक तरीके से होगा। इस प्रोजेक्ट से पब्लिक हेल्थ और समाज दोनों को फायदा होगा।

लैब बनाने में लगभग 70 से 80 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसमें आधुनिक लैब इंफ्रास्ट्रक्चर , ट्रायल यूनिट्स, एनालिटिक्स और क्वालिटी सिस्टम शामिल होंगे।

कंपनी चाहती है कि उसकी रिसर्च और प्रोडक्शन पूरी तरह से cGMP Standards और US FDA Botanical Drug Development Guidance के हिसाब से हो। ऐसा होने पर कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री मिल सकती है और आयुर्वेदिक व बॉटैनिकल दवाओं के निर्यात की राह आसान होगी।

गुरुवार को कंपनी का शेयर का भाव ₹12.95 पर पहुंच गया, जो पिछले दिन के भाव ₹12.34 से लगभग 5% ज्यादा था।

इस कंपनी की शुरुआत 1992 में धर्म चंद जैन ने की थी। Welcure Drugs & Pharmaceuticals दवाओं और मेडिकल प्रोडक्ट्स का कारोबार करती है। इसके पास बल्क फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स और फार्मा फॉर्मुलेशंस जैसे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
