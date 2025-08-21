scorecardresearch
Gem Aromatics IPO: रिटेल निवेशक दनादन लगा रहे हैं पैसा, जीएमपी में आई तेजी - सब्सक्राइब करने का आज आखिरी दिन

₹451.25 करोड़ के इस मेनबोर्ड आईपीओ को 20 अगस्त शाम 6 बजे तक के डेटा का मुताबिक कुल 2.90 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹309-₹325 है और लॉट साइज 46 शेयरों का तय किया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 21, 2025 11:07 IST

Gem Aromatics IPO: जेम एरोमैटिक्स लिमिटेड (Gem Aromatics Ltd.) के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आज तीसरा और आखिरी दिन है। सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में तेजी देखने को मिल रही है।

एसेन्शियल ऑयल्स, अरोमा केमिकल्स जैसी खुशबूदार चीजें बनाने वाली कंपनी जेम एरोमैटिक्स लिमिटेड 0.54 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹175 करोड़ और ऑफर फॉर सेल के जरिए 0.85 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹276.25 करोड़ जुटाना चाहती है। 

इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बीते 19 अगस्त को खुला था। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹309-₹325 है और लॉट साइज 46 शेयरों का तय किया है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम ₹14,214 का निवेश करना होगा। 

Gem Aromatics IPO GMP Today

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक कंपनी का लेटेस्ट जीएमपी आज सुबह 10:36 बजे तक 29 रुपये है। इस हिसाब से शेयर की लिस्टिंग 8.92% के प्रीमियम के साथ ₹354 रुपये पर हो सकती है।

Gem Aromatics IPO Registrar & Listing Date

इस आईपीओ का रजिस्ट्रार  Kfin Technologies Ltd. है और BSE, NSE पर इसकी लिस्टिंग मंगलवार 26 अगस्त को हो सकती है। 

Gem Aromatics के बारे में 

जेम एरोमैटिक्स लिमिटेड की स्थापना अक्टूबर 1997 में हुई थी। यह कंपनी भारत में खास तरह की खुशबू वाली सामग्री बनाती है, जैसे: एसेन्शियल ऑयल्स (Essential Oils), अरोमा केमिकल्स (Aroma Chemicals) और वैल्यू-एडेड डेरिवेटिव्स (Value-Added Derivatives)

कंपनी को इस क्षेत्र में 20 साल से भी ज्यादा का अनुभव है और यह Mother Ingredients से लेकर Value-Added Derivatives तक कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है।

इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कई उद्योगों में होता है, जैसे: ओरल केयर (दांत और मुंह की देखभाल), कॉस्मेटिक्स (सौंदर्य उत्पाद), न्यूट्रास्यूटिकल्स (पोषण आधारित दवाएं), फार्मास्यूटिकल्स (दवाएं), वेलनेस और पर्सनल केयर, पेन मैनेजमेंट (दर्द कंट्रोल)

कुल 70 प्रोडक्ट्स हैं, जो 4 मुख्य कैटेगरी में बंटे हैं:

  • पुदीना और उसके डेरिवेटिव्स (Mint and its derivatives)
  • लौंग और उसके डेरिवेटिव्स (Clove and its derivatives)
  • फिनोल (Phenol)
  • अन्य सिंथेटिक और प्राकृतिक पदार्थ (Other synthetic and natural ingredients)

वित्त वर्ष 2025 में, कंपनी ने 225 ग्राहकों को सर्विस दी, जिनमें से 44 ग्राहक अंतरराष्ट्रीय थे। इसके प्रोडक्ट 18 देशों में भेजे जाते हैं, जिनमें अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

कंपनी अपने प्रोडक्ट बी2बी (Business-to-Business) मॉडल के तहत सीधे ग्राहकों को बेचती है। 31 मार्च 2025 तक, कंपनी के पास 13 वैज्ञानिकों की इन-हाउस R&D टीम थी। इस टीम ने नई तकनीकों का उपयोग कर Value-Added Derivatives में उन्नत फॉर्मूलेशन तैयार किए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
