Nazara share price: नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। गुरुवार के कारोबार में शेयर 10% से अधिक टूटा है जबकि इससे पहले के सत्र में यह 12.88% फिसला था। इस दबाव के बीच घरेलू ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (ICICI Securities) ने स्टॉक की रेटिंग घटाकर ‘Reduce’ कर दी है और टारगेट प्राइस ₹1,500 से घटाकर ₹1,100 कर दिया है।

ऑनलाइन गेमिंग बिल से दबाव

लोकसभा ने हाल ही में Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 पास किया है, जिसके बाद ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग (RMG) भारत में लगभग असंभव हो जाएगा। बिल में डिजिटल बेटिंग को अपराध करार दिया गया है और बैंकों व फिनटेक कंपनियों को RMG से जुड़े लेन-देन प्रोसेस करने से रोक दिया गया है। साथ ही, ऐसे गेम्स के विज्ञापन और प्रमोशन पर भी रोक होगी।

बिल के अन्य प्रावधानों में MeitY को गैरकानूनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने की शक्ति और एक राष्ट्रीय ईस्पोर्ट्स प्राधिकरण की स्थापना शामिल है। सरकार ने ईस्पोर्ट्स को औपचारिक रूप से खेल का दर्जा दिया है, जिससे यह अब नियामित ढांचे में आ गया है।

ICICI सिक्योरिटीज का तर्क

ब्रोकरेज हाउस ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि नजारा का एक्सपोजर मूनशाइन टेक्नोलॉजी (PokerBaazi) के जरिए RMG से जुड़ा है। हमने पहले इसे ₹400 वैल्यूएशन दी थी, लेकिन अब RMG बैन को देखते हुए इसे शून्य कर दिया है।

हालांकि, ब्रोकरेज ने यह भी माना कि नजारा के अन्य सेगमेंट- गैमिफाइड अर्ली लर्निंग, पब्लिशिंग और गेमिंग आर्केड्स बिल से अप्रभावित रहेंगे। साथ ही, ईस्पोर्ट्स को खेल का दर्जा मिलने से उसकी सहायक कंपनी Nodwin Gaming के लिए यह स्ट्रक्चरल रूप से पॉजिटिव हो सकता है। ब्रोकरेज ने कहा कि शेयर में फिलहाल कमाई पर असर सीमित दिखता है, लेकिन RMG बैन के चलते स्टॉक पर दबाव रहेगा।