Stocks to BUY: ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट (Trent Ltd.) और राधाकिशन दमानी की कंपनी Avenue Supermarts (D-Mart) को रिटेल सेक्टर में अपनी टॉप कन्विक्शन आइडियाज बताया है। ब्रोकरेज का मानना है कि शॉर्ट टर्म अवधि की डिमांड चुनौतियों के बावजूद दोनों कंपनियों में मजबूत ग्रोथ पोटेंशियल है।

रिटेल सेक्टर का हाल

Q1FY26 में रिटेल सेक्टर का प्रदर्शन मिक्स्ड रहा। वैल्यू रिटेलर्स जैसे V-Mart और D-Mart ने बेहतर नतीजे दिए, जबकि फुटवियर के मास और मिड-मार्केट सेगमेंट शुरुआती मानसून, जियोपॉलिटिकल चिंताओं और अनऑर्गनाइज्ड प्लेयर्स से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण दबाव में रहे। दूसरी ओर, प्रीमियम और लग्जरी कैटेगरी ने मजबूती बनाए रखी।

Trent | टारगेट प्राइस ₹6,160

Axis Securities ने Trent पर Buy रेटिंग बनाए रखते हुए इसका टारगेट प्राइस ₹6,160 तय किया है। ब्रोकरेज के अनुसार, कंपनी का मजबूत सेल्स आउटलुक स्टोर एक्सपैंशन, असॉर्टमेंट रिन्यूअल, Star Bazaar में घटते घाटे, Inditex JV में बढ़ती ट्रैक्शन और अलग-अलग फॉर्मैट्स की बेहतर कमाई से समर्थित है।

Trent की लॉन्ग-टर्म स्ट्रैटेजी में Star Bazaar में प्राइवेट लेबल्स पर फोकस, UAE में विस्तार, Zudio Beauty की लॉन्चिंग, LGD ज्वेलरी सेगमेंट में एंट्री शामिल है। ब्रोकरेज का कहना है कि ये पहल कंपनी के लिए लंबी अवधि के ग्रोथ लीवर्स साबित होंगी।

Avenue Supermarts (D-Mart) | टारगेट प्राइस ₹4,810

Avenue Supermarts पर भी ब्रोकरेज ने Buy कॉल बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस ₹4,810 दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी लगातार 17-20% CAGR रेवेन्यू ग्रोथ देती रही है, जिसे 14-15% स्टोर और रिटेल स्पेस एक्सपैंशन ने सपोर्ट किया है।

Q1FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 18% YoY बढ़ा, जो अधिक फुटफॉल्स की वजह से संभव हुआ। हालांकि वैल्यू-सेगमेंट की सुस्त डिमांड और बड़े स्टोर्स की लंबी गेस्टेशन पीरियड चुनौती बने हुए हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि लीडरशिप चेंज, D-Mart Ready का कैलीब्रेटेड एक्सपैंशन और 15% स्टोर एडिशन प्लान ग्रोथ रिकवरी को गति देंगे।

त्योहारी सीजन और स्थिर मैक्रोज के साथ, हाई-मार्जिन कैटेगरीज में प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होने की उम्मीद है।

सेक्टर आउटलुक

Axis Securities का मानना है कि रिटेल सेक्टर एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बना रहेगा। फॉर्मलाइजेशन की तेज रफ्तार, बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम और छोटे शहरों में तेजी से विस्तार इसे सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रामीण मांग सरकारी खर्च और अर्बन रेमिटेंसेस के बल पर सुधर सकती है, जबकि स्थिर रॉ मटेरियल प्राइस और घटती महंगाई मार्जिन्स को सपोर्ट देंगे।