IRFC के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर, तीन दिन में 21% बढ़ा

भारतीय रेलवे की वित्तीय शाखा, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRFC) के शेयर आज शुरुआती कारोबार में 8% बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। बीएसई पर आईआरएफसी का शेयर 44.72 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 7.98% बढ़कर 48.29 रुपये पर पहुंच गया। पिछले एक साल में आईआरएफसी स्टॉक में 117.60% की वृद्धि हुई है। चालू वर्ष में, स्टॉक में केवल 41.85% की वृद्धि हुई है।

टिप्स2ट्रेड्स के अभिजीत ने कहा, "आईआरएफसी स्टॉक की कीमत दैनिक चार्ट पर 49 रुपये के अगले प्रतिरोध के साथ अधिक खरीदी गई है। निवेशकों को मौजूदा स्तर पर मुनाफावसूली करनी चाहिए क्योंकि 42.5 रुपये के समर्थन के नीचे दैनिक बंद होने पर 38.85 रुपये का लक्ष्य मिल सकता है। IRFC ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6,337 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। FY23 के लिए परिचालन से राजस्व 17.70% बढ़कर 23,891 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले यह 20,298 करोड़ रुपये था। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्येक शेयर पर 10 रुपये के अंकित मूल्य का 7 प्रतिशत यानी 70 पैसे प्रति शेयर पर अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा।