शेयर बाज़ारIRFC के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर, तीन दिन में 21% बढ़ा

IRFC के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर, तीन दिन में 21% बढ़ा

IRFC ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6,337 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। FY23 के लिए परिचालन से राजस्व 17.70 प्रतिशत बढ़कर 23,891 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले यह 20,298 करोड़ रुपये था।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 4, 2023 15:40 IST
IRFC के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर

भारतीय रेलवे की वित्तीय शाखा, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRFC) के शेयर आज शुरुआती कारोबार में 8% बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। बीएसई पर आईआरएफसी का शेयर 44.72 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 7.98% बढ़कर 48.29 रुपये पर पहुंच गया। पिछले एक साल में आईआरएफसी स्टॉक में 117.60% की वृद्धि हुई है। चालू वर्ष में, स्टॉक में केवल 41.85% की वृद्धि हुई है। 

Also Read: 2 करोड़ रुपये के PAT के बाद Zomato बना रॉकेट

टिप्स2ट्रेड्स के अभिजीत ने कहा, "आईआरएफसी स्टॉक की कीमत दैनिक चार्ट पर 49 रुपये के अगले प्रतिरोध के साथ अधिक खरीदी गई है। निवेशकों को मौजूदा स्तर पर मुनाफावसूली करनी चाहिए क्योंकि 42.5 रुपये के समर्थन के नीचे दैनिक बंद होने पर 38.85 रुपये का लक्ष्य मिल सकता है। IRFC ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6,337 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। FY23 के लिए परिचालन से राजस्व 17.70% बढ़कर 23,891 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले यह 20,298 करोड़ रुपये था। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्येक शेयर पर 10 रुपये के अंकित मूल्य का 7 प्रतिशत यानी 70 पैसे प्रति शेयर पर अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 4, 2023