Newsशेयर बाज़ार₹21 का स्टॉक ₹120 के पार! भारत के राष्ट्रपति के पास है 86% हिस्सेदारी - आपके पास है?

₹21 का स्टॉक ₹120 के पार! भारत के राष्ट्रपति के पास है 86% हिस्सेदारी - आपके पास है?

आज हम आपको एक ऐसे ही पीएसयू स्टॉक के बारे में बता रहे हैं जो सिर्फ 3 साल में 21 रुपये से बढ़कर 120 रुपये को पार कर गया है। इस शेयर ने निवेशकों का पैसा तीन साल में 5 गुना कर दिया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 27, 2025 12:42 IST

High Return Stock: शेयर बाजार में इस वक्त भारी उठा-पटक जारी है। बाजार में मुनाफा कमाने के लिए जरूरी है सही वक्त पर सही रणनीति अपनाना। निवेशकों का भरोसा हमेशा से सरकारी कंपनियों के शेयर पर रहा है। 

आज हम आपको एक ऐसे ही पीएसयू स्टॉक के बारे में बता रहे हैं जो सिर्फ 3 साल में 21 रुपये से बढ़कर 120 रुपये को पार कर गया है। इस शेयर ने निवेशकों का पैसा तीन साल में 5 गुना कर दिया है। 

इस शेयर का नाम है Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC). इस कंपनी में भारत के राष्ट्रपति के पास 86% हिस्सेदारी है। 

3 साल में 1 लाख बना 5.5 लाख रुपये से ज्यादा

IRFC के शेयर की कीमत 25 फरवरी 2022 को सिर्फ 21.50 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो उस निवेशक के पास कंपनी के 100000 ÷ 21 = 4,761 इक्विटी शेयर होते। 

आज दोपहर 12:26 बजे तक 1 इक्विटी शेयर की कीमत 121 रुपये है। इस हिसाब से वर्तमान में उस निवेशक के पास 4,761 × 121 = 5,76,081 रुपये यानी 5.7 लाख  रुपये का कॉर्पस होता।

भारत के राष्ट्रपित के पास कितने शेयर?

Trendlyne के डेटा के मुताबिक दिसंबर 2024 तक भारत के राष्ट्रपति के पास इस कंपनी की 86.36% हिस्सेदारी यानी 11,286,437,000 इक्विटी शेयर हैं। 

IRFC Share Price

दोपहर 12:30 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.26% या 1.55 रुपये टूटकर 121.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.51% या 1.86 रुपये गिरकर 121.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

IRFC Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 32 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 19 प्रतिशत से अधिक टूटा है। हालांकि पिछले 2 साल में स्टॉक 348 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 465 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Feb 27, 2025