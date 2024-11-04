IRFC Q2 Results: कैसे रहे नतीजे, Dividend का भी एलान

Indian Railways Finance Corporation (IRFC) लिमिटेड ने सोमवार 4 नवंबर को अपने सितंबर तिमाही के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। रिजल्ट्स से पहले ही स्टॉक में 3 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखी गई।

IRFC के रिजल्ट्स को देखें तो इसकी आय पिछले साल की समान तिमाही से 2% बढ़कर ₹6,899.3 करोड़ हो गई। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी की टॉपलाइन ₹6,765 करोड़ थी। वहीं

नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान तिमाही से 4.4% बढ़कर ₹1,612.6 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹1,544.6 करोड़ था। IRFC ने प्रति शेयर ₹0.8 का अंतरिम डिविडेंड का एलान किया है, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट अभी तय नहीं की गई है।

IRFC के शेयरों का मौजूदा भाव ₹153.3 पर 3% की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा। स्टॉक जुलाई के पीक ₹229 से 33 प्रतिशत नीचे आ गया है।



डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।