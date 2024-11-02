scorecardresearch
IRFC के निवेशकों के लिए खुशखबरी! Record Date और Dividend पर बड़ा एलान

Indian Railway Finance Corp Ltd (IRFC) के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। कंपनी अपने इन्वेटर्स को डिविडेंड देने की तैयारी में है। अगले हफ्ते कंपनी के बोर्ड की बैठक होने जा रही है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के शेयरहोल्डर्स को अंतरिम डिविडेंड के एलान पर विचार किया जाएगा।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 2, 2024 16:32 IST

अहम तारीख

IRFC Ltd ने चालू वित्तीय वर्ष के अंतरिम डिविडेंड देने के लिए 12 नवंबर को एक्स-डेट तय की गई है। कंपनी ने अगली कॉर्पोरेट कार्रवाई के लिए 12 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है। रिकार्ड डेट वह डेट होती है जिस दिन तक अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो कंपनी आपको डिविडेंड का फायदा देगी। IRFC लिमिटेड ने अभी तक अंतरिम डिविडेंड के भुगतान की डेट की घोषणा नहीं की है।

इस साल Indian Railway Finance Corp Ltd ने 22 अगस्त को एक्स-डेट और रिकॉर्ड डेट के साथ अपने शेयरधारकों को 0.70 रुपये का डिविडेंड दिया। पिछले साल इस PSU कंपनी ने सितंबर और नवंबर में 0.70 पैसे और 0.80 पैसे के डिविडेंड का एलान किया था। वर्तमान बाजार मूल्य पर,  IRFC लिमिटेड का डिविडेंड एवरेज 0.96 प्रतिशत है।

शेयर की चाल

BSE के मुताबिक IRFC लिमिटेड के शेयरों ने पिछले 1 हफ्ते और 2 हफ्ते में 12.23 प्रतिशत और 4.56 प्रतिशत का पॉजिटिव रिटर्न दिया। हालांकि पिछले 1 महीने और 3 महीनों में रेलवे कंपनी के शेयरों में 1.73 प्रतिशत और 19.46 प्रतिशत की गिरावट आई है। YTD आधार पर कंपनी के शेयरों में 55.42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 1 साल, 2 साल और 3 साल में कंपनी के शेयरों में 114.85 प्रतिशत, 588.74 प्रतिशत और 543.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 2, 2024