IREDA में आएगा नया लेवल, BUY, SELL या HOLD? पढिए

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 25, 2024 15:50 IST
IREDA शेयर ने जुलाई में हाई बनाया था और इस हाई से ये स्टॉक 35% नीचे आ चुका है। आज के सत्र में ये स्टॉक 191 रूपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से शेयर बाजार (NSE: IREDA) में तेज गिरावट आई है, जिससे कई शेयरों में गिरावट देखने को मिली है और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के शेयरों में भी निवेशकों को बड़ा घाटा हो रहा है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि क्या किया जाए। क्या IREDA कंपनी के शेयर को कम कीमत पर BUY, SELL या HOLD करना चाहिए।

पिछले 6 महीनों में IREDA ने 19% का रिटर्न दिया है और वर्तमान में यह अपने ऑल-टाइम हाई से 35% नीचे है। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप 53,890 करोड़ रुपये है। 

एक्सपर्ट की राय

हमने बाजार के जानकार राघवेंद्र सिंह से बात की। राघवेंद्र सिंह का कहना है कि ये स्टॉक 180 तक नीचे गिर सकता है। स्टॉक को बेचना नहीं है। अगर 180 पर आता है तो खरीद सकते हैं। लेकिन 180 से नीचे जाने पर स्टॉप लॉस लगाएं और फैसला करें कि क्या इस स्टॉक से निकल जाना है या नहीं।

IREDA कंपनी के दूसरी तिमाही के परिणाम

मंगलवार को जारी किए गए परिणामों के अनुसार, IREDA ने सितंबर तिमाही के PAT में 36% की वृद्धि दर्ज की है। जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का PAT 284.73 करोड़ रुपये रहा, जबकि परिचालन से कुल आय में 38.52% का इजाफा हुआ और यह 1,630.38 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

स्टॉक का रिटर्न

पिछले छह महीनों में IREDA ने 19.20% का रिटर्न दिया है। एक साल में इसने 233.67% और पिछले 5 वर्षों में 219.04% का रिटर्न दिया है। YTD के आधार पर IREDA का शेयर अब तक 91.30% का रिटर्न दे चुका है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 25, 2024