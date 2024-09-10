scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारIREDA के शेयर पर आई बड़ा खबर, 5% से ज्यादा उछल गया स्टॉक

Indian Renewable Energy Dev Agency Ltd (IREDA) के शेयर से जुड़ी बड़ी खबर आई है। इसका असर स्टॉक में बड़े एक्शन के तौर पर देखने को मिला। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक में 5% से ज्यादा की बंपर तेजी देखने को मिली।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 10, 2024 10:39 IST
IREDA, SJVN, GMR Energy
Indian Renewable Energy Dev Agency Ltd (IREDA) के शेयर से जुड़ी बड़ी खबर आई है। इसका असर स्टॉक में बड़े एक्शन के तौर पर देखने को मिला है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक में 5 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है।पिछले कुछ दिनों की स्टॉक की चाल देखें तो इस साल 15 जुलाई को ईरेडा ने 310 रुपये का हाई लगाया था तब से ये स्टॉक 28.82 प्रतिशत नीचे आ चुका है। अब ऐसे नई खबर से क्या स्टॉक को मिलेगी रफ्तार?
 
IREDA की ओर से जानकारी दी गई है कि उसकी SJVN और GMR Energy के साथ नेपाल में एक प्रोजेक्ट के लिए भागेदारी हुई है। कंपनी की ओर से बताया गया है कि उसने SJVN और  GMR Energy के साथ एक शुरुआती समझौते पर साइन किए हैं। ये समझौता नेपाल में 900 मेगावॉट का अपर करनाली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए है। कंपनी के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक इस भागीदारी के साथ एक आधुनिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से क्षेत्र की ऊर्जा से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

इरेडा के चेयरमैन और MD प्रदीप कुमार दास ने कहना कि इस महत्वपूर्ण हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में कंपनी का निवेश दिखाता है कि इरेडा रीन्यूएबल एनर्जी की आधुनिक पहलों को लेकर कितना प्रतिबद्ध है। इस समझौते से न सिर्फ नेपाल के हाइड्रोपावर सेक्टर का तेजी से विकास होगा जो कि इस पूरे क्षेत्र में ऊर्जी से जुड़ी भागेदारी को मजबूत करेगा साथ ही सस्टेनबल ग्रोथ को लेकर अपने साझा लक्ष्यों को भी पूरा करेगा।

गौरतलब है कि IREDA का आईपीओ मूल्य 32 रुपये से 589.53 प्रतिशत मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसे 29 नवंबर, 2023 को लिस्ट किया गया था। IREDA के शेयरों में पिछले चार दिनों की गिरावट थम गई है और अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 10, 2024