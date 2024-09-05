scorecardresearch
IREDA Share: शेयर का क्या है मेक एंड ब्रेक लेवल?

IREDA शेयर आज ग्रीन में खुला लेकिन बाजार की गिरावट के बाद लाल निशान में बंद हुआ। आज इस शेयर में बीएसई पर 0.06 परसेंट की मामूली गिरावट देखने को मिली।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 5, 2024 18:27 IST
IREDA Shares: शेयर का क्या है मेक एंड ब्रेक लेवल

IREDA शेयर आज ग्रीन में खुला लेकिन बाजार की गिरावट के बाद लाल निशान में बंद हुआ। आज इस शेयर में बीएसई पर 0.06 परसेंट की मामूली गिरावट देखने को मिली। इंट्रा डे में इसमें 238.65 का हाई लगाया और 235.35 रूपये पर बंद हुआ। चार्ट की बात करें तो स्टॉक ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया था जिसके बाद उम्मीद थी कि स्टॉक 250-260 तक जाएगा लेकिन स्टॉक अभी 235-240 की रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है

टेक्नीकल एनालिस्ट राघवेंद्र सिंह के अनुसार

टेक्नीकल एनालिस्ट राघवेंद्र सिंह का कहना है कि अगर मौजूदा स्तरों से स्टॉक में गिरावट आई तो ये स्टॉक 220 तक जा सकता है और निफ्टी में बड़ी गिरावट हुई तो 200 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक में तेजी आई तो अगले लेवल 260-270 हैं जहां पर इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है।

IREDA का शेयर काफी चर्चाओं में

IREDA का शेयर काफी चर्चाओं में रहा है फिलिप कैपिटल ने इस स्टॉक पर एक कॉन्ट्रा रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने स्टॉक का टारगेट 130 दिया था। फिलिप कैपिटल ने कहा था कि  स्टॉक का पीई काफी ज्यादा है और इसमें फंडामेंटली उतनी मजबूती नहीं है जितनी बात की जा रही थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
