Nifty September 6 Outlook: कल कैसा खुलेगा बाज़ार, क्या होंगे लेवल?

5 सितंबर को ग्लोबल चिंताओं की वजह से घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिर गया। कारोबार के आखिर में बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 151.48 अंक टूटकर 82,201.16 और एनएसई निफ्टी 53.60 अंक की गिरावट के साथ 25,145.10 अंक पर बंद हुएष

बीएसई सेंसेक्स में लिस्टिड 30 कंपनियों में से 20 कंपनियों के शेयर नुकसान

बीएसई सेंसेक्स में लिस्टिड 30 कंपनियों में से 20 कंपनियों के शेयर नुकसान में रहे। इनमें सबसे अधिक रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1.41% टूटकर 2987.15 रुपये प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया इसके अलावा अदाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, कोटक महिंद्रा बैंक, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली।

Nifty September 6 Outlook

रूपक डे, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट, एलकेपी सिक्योरिटीज

"निफ्टी पूरे दिन ज्यादातर सीमित दायरे में रहा, और कीमतें 25200 के रेसिस्टेंस लेवल के नीचे बनी रहीं। बाजार का सेंटीमेंट अभी साफ नहीं है, क्योंकि इंडेक्स 25100 से 25200 के दायरे में स्थिर रहा। आगे बढ़ते हुए, जब तक इंडेक्स इस दायरे में बना रहेगा, तब तक कोई स्पष्ट दिशा में रुझान नहीं उभर सकता है। 25200 के ऊपर एक निर्णायक कदम इंडेक्स को 25350/25500 तक ले जा सकता है। नीचे की ओर, सपोर्ट 25080/24950 स्तरों पर है।"

हृषिकेश येदवे, एवीपी टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च, असित सी. मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स लिमिटेड:

घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स वैश्विक संकेतों के अनुसार पाजिटिव खुले। निफ्टी ने दिन की शुरुआत एक पाजिटिव मूव के साथ की, लेकिन उच्च स्तरों को बनाए नहीं रख सका, जिसके कारण बिकवाली का दबाव आया और अंततः निफ्टी निगेटिव नोट पर 25,145 के स्तर पर बंद हुआ। टेक्नीकल रूप से, डेली स्केल पर, आज इंडेक्स ने एक लाल कैंडल बनाई है, लेकिन इंडेक्स अभी भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न के ब्रेकआउट पॉइंट और 9-दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) के ऊपर है, जो अभी भी ताकत का संकेत है। नीचे की ओर, 9-DEMA 25,100 के पास स्थित है। जब तक इंडेक्स 25,000-25,100 के स्तर से ऊपर है, तब तक 'डिप्स पर खरीदें' रणनीति अपनाई जानी चाहिए। ऊपर की ओर, इंडेक्स निकट भविष्य में 25,500-25,600 के स्तर का परीक्षण कर सकता है।

Bank Nifty

बैंक निफ्टी एक गैप-अप के साथ खुला और उतार-चढ़ाव के बावजूद पाजिटिव नोट पर 51,473 के स्तर पर बंद हुआ। टेक्नीकल रूप से, डेली चार्ट पर इंडेक्स ने एक छोटी लाल कैंडल का गठन किया, जो उच्च स्तरों पर बिकवाली का दबाव दर्शाती है। नीचे की ओर, 50-दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (DEMA) 50,950 के स्तर पर स्थित है। जब तक इंडेक्स 50,950 से ऊपर बना रहता है, तब तक 'डिप्स पर खरीदें' की रणनीति सिफारिश की जाती है। ऊपर की ओर, बैंक निफ्टी 52,000 के स्तर का परीक्षण कर सकता है, जो डबल बॉटम पैटर्न का लक्ष्य है।"

हार्दिक मतालिया, डेरिवेटिव एनालिस्ट, चॉइस ब्रोकिंग:

5 सितंबर को, भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स ने हल्का उतार-चढ़ाव अनुभव किया और नकारात्मक क्षेत्र में समाप्त हुए। सेंसेक्स 151.48 अंक या 0.18 प्रतिशत गिरकर 82,201.16 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 53.60 अंक या 0.21 प्रतिशत गिरकर 25,145.10 पर बंद हुआ।

इंडिया VIX 1.18 प्रतिशत गिरकर 14.2075 पर आ गया, जो बाजार में अस्थिरता में कमी और निवेशकों के आत्मविश्वास में तेजी का संकेत देता है, जो आगे के बाजार लाभ का समर्थन कर सकता है। ओपन इंटरेस्ट (OI) डेटा से पता चला कि कॉल साइड पर सबसे अधिक OI 25,200 और 25,300 के स्ट्राइक प्राइस पर है, जबकि पुट साइड पर यह 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पर था।