IREDA Share Price: इस स्टॉक में अब क्या करना है?

तो सबसे पहले एक बार चाल को समझते हैं। पिछले एक महीने में स्टॉक 25 प्रतिशत से ज्यादा टूट चुका है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में साढ़े 12 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस स्टॉक का हाई 215 रुपए पर है। अब सबसे पहले सवाल का जवाब क्या है? क्यों आ रही है गिरावट?

Harsh Verma
New delhi,UPDATED: Mar 14, 2024 14:15 IST
6 फरवरी की तारीख आपको याद होगी। इस दिन इरेडा का शेयर ने 209 रुपए के लेवल को छुआ था। पीक पर पहुंचकर इस कंपनी का मार्केट कैप 56,268 करोड़ पर पहुंच गया था। उसके बाद से स्टॉक ने क्या रिवर्सल मारा, निवेशकों को समझ में नहीं आया कि स्टॉक में हुआ तो हुआ क्या? एक के बाद एक लोअर सर्किट लगता रहा और अब ये स्थिति हो गई है कि स्टॉक 125 रुपए के लवल पर पहुंच गया है। अब आप सोचिए अपने हाई से ईरेडा का मार्केट साफ होते-होते 39 प्रतिशत गिर गया। इशके मार्केट कैप से 22,000 करोड़ स्वाहा हो गए।  मौजूदा वक्त में इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 34 हजार करोड़ रुपए पर है और गिरावट का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस स्टॉक में गिरावट बढ़ती जा रही है। ऐसे में तीन जरूरी सवाल हैं पहला - ये गिरावट हो क्यों रही है?  दूसरा - ये गिरावट कब थमेगी? तीसरा सवाल - ये खरीदारी का मौका है या फिर नहीं?  हर सवाल का जवाब आपको देंगे।  

तो इसके लिए पहले आपको ईरेडा के PE के बारे में जानना होगा। कंपनी के PE बात की जाए तो 39.5 पर पहुंच गया है। जबकि पीयर्स कंपनियों की बात की जाए तो ये IRFC, POWER FINANCE CORPORATION, REC तमाम कंपनियों के PE कम है। 6 फरवरी को इरेडा का शेयर 209 रु तक गया था। इसके बाद शेयर लगातार फिसल रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स से चर्चा के दौरान उनका कहना है कि इरेडा के शेयर का रेट जरूरत से ज्यादा बढ़ गया। इसलिए शेयर में कमजोरी आई है और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मार्च में डिमांड सप्लाई का खेल चल रहा है। अब अगला सवाल उठता है कि इस क्या ये गिरावट जारी रहेगी? साथ ही ये खरीदारी का मौका है? तो हमने यहां बात की Mahesh Ojha, AVP Research & BD, Hensex Securities से

महेश ओझा का कहना है कि ये लेवल से खरीदारी की जा सकती है। टेक्निकल के हिसाब से देखें तो अगर 110 रुपए के लेवल पर भी आए तो निवेश किया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लंबे टर्म के लिए व्यू पॉजिटिव है। एक दो सालों में वापस कंपनी पुराने वाले लेवल पर पहुंच सकती है। कंपनी फंडामेंटली मजबूत है और निवेशकों को बने रहना चाहिए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 14, 2024